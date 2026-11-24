Un souverain de la dynastie nasride, représenté dans une peinture sur cuir de la fin du XIVe siècle, issu de la Salle des Rois du Palais des lions de l'Alhambra. (Institut du monde arabe)

Organisée à l’Institut du monde arabe à partir de mardi, l’exposition «Les secrets de l’Alhambra» met en lumière des œuvres peu connues du site touristique, l’un des monuments majeurs de l’architecture arabo-musulmane, comme des peintures murales d’une des Casas del Partal, un espace dont l’accès est habituellement restreint en raison d’un état de conservation fragile.

Objets et espaces immersifs invitent, tout au long du parcours, à s’attarder sur des éléments qui, «à première vue, peuvent nous échapper lorsqu’on visite le monument», explique à l’AFP Barbara Boloix, co-commissaire de l’exposition et professeure d’études arabes et islamiques à l’Université de Grenade.

Parmi les 120 pièces exposées jusqu’au 16 mai, beaucoup proviennent du musée de l’Alhambra ou d’autres établissements à Londres, Paris ou Vienne, comme l’épée de Boabdil dont la richesse des ornements indique qu’elle appartenait à un sultan, et un bouclier en cuir d’inspiration berbère.

La Cour des lions, l’un des lieux les plus emblématiques du site, se découvre pour sa part dans une salle immersive permettant notamment d’observer les 12 félins qui soutiennent la fontaine principale.

📝 Le 21 novembre, l'@imarabe accueillait la session d'automne du CIMA, 1re certification mondialement reconnue en arabe moderne standard 🌍



2e langue parlée en France, l'arabe est valorisé par l'IMA via l'enseignement et le CIMA, mais aussi à travers des temps fort comme la… pic.twitter.com/p6x4I4MT02 — Institut du monde arabe (@imarabe) November 23, 2026

Plus loin, un autre espace immersif présente le rôle de la géométrie dans la construction de ce type d’architecture. «On peut arriver à partir de dessins extrêmement simples - le carré, le triangle - (...) à des dessins qui sont très complexes», sur lesquels reposent la construction et la décoration de l’Alhambra, précise Agnès Carayon, l’autre commissaire de l’exposition.

L’Alhambra, vestige de la présence arabo-musulmane dans le sud de l’Espagne jusqu’au XVe siècle, est l’un des monuments qui attire le plus de touristes au monde: près de 2,7 millions de visiteurs s’y sont pressés en 2025.