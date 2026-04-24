Omar Benjelloun, un avocat engagé: sa vision d’un métier sous pression| Podcast Business & Leaders (EP42)
VidéoDans cet épisode de Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Omar Benjelloun, avocat aux barreaux de Marseille et de Rabat, qui porte une vision militante de son métier face aux mutations du pays. Pour lui, la dynamique régalienne et l’équité territoriale ne sont pas de vains concepts, mais les leviers indispensables pour restaurer la confiance et enfin «faire société ensemble». Un échange passionnant sur la nécessité de transformer l’institution judiciaire en un projet commun, capable de redonner du sens à l’action collective.