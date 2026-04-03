Éducation et formation tout au long de la vie, deux chantiers inaboutis | Podcast Business & Leaders (EP39)
VidéoDans ce nouvel épisode du podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Aziz Kaichouh, administrateur de la FMPS (Fondation marocaine du préScolaire) et président de la Fondation africaine de la formation tout au long de la vie. Une discussion stratégique autour de l’éducation et de la formation au Maroc. Si la première étape de la généralisation est réussie, l’enjeu est désormais d’assurer le passage du préscolaire vers le primaire. Cela nécessite de créer les conditions d’une continuité réelle, avec des enseignants mieux préparés. L’heure est également à l’exécution concrète de la loi sur la formation tout au long de la vie, indispensable pour le développement du capital humain.