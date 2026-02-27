Médias

Avant la marque, il y a l’identité | Podcast Business & Leaders (EP35)

VidéoAvant le positionnement, il y a le regard des autres. Avec Amine Laraki, DG de Zone Bleue, nous parlons d’enfance, de rupture sociale et de résilience. Puis de clarté: celle des marques, celle des organisations… et celle du Maroc, dont le narratif doit évoluer pour accompagner son nouveau récit et son ambition mondiale à l’approche de la Coupe du Monde. Enfin, nous abordons le tsunami de l’IA, qui va profondément transformer le modèle des agences de communication. Un épisode sur la confiance, la cohérence et l’urgence de se réinventer.

Par Jamal Belahrach
Le 27/02/2026 à 19h59
#Business&Leaders#Jamal Belahrach#podcast #Maroc#Marque#Intelligence artificielle

