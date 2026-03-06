Médias

Momentum Maroc 2030 et le capital humain: le titanesque défi | Podcast Business & Leaders (EP36)

VidéoDans ce nouvel épisode du Podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Othman Cherif Alami, président du CRT de Casablanca et entrepreneur touristique. Cet échange passionné et militant permet de convoquer l’enjeu de la gouvernance et du capital humain face au momentum 2030. Si le Maroc sait construire des hôtels, l’ambition doit désormais se porter sur la préparation des 500.000 talents nécessaires pour relever ce défi majeur de l’écosystème et garantir une croissance porteuse de sens.

Par Jamal Belahrach
Le 06/03/2026 à 20h01

Par Jamal Belahrach
Le 06/03/2026 à 20h01
#Maroc#Tourisme#Jamal Belahrach#Business & Leaders#Othman Cherif Alami#Podcast

