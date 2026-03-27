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“Je t’aime, moi non plus”: pourquoi le Maroc doit réinventer son récit avec la diaspora | Podcast Business & Leaders (EP38)

VidéoDans ce nouvel épisode du Podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Redouane Mfadel, administrateur du groupe Eponyme et économiste. Une conversation autour de la diaspora, dont le référentiel reste souvent le triptyque «Allah, Al Watan, Al Malik». Celle-ci doit être mieux comprise et intégrée durablement dans le narratif national. On est encore dans le «je t’aime, moi non plus». L’heure est à une stratégie sincère et diverse, car la diaspora n’est plus un bloc monolithique. Les flux de devises ne doivent plus être la variable d’ajustement affectif. La nécessité d’un pont entre la société marocaine et la diaspora se fait sentir, tout en respectant la pluralité des identités, sans assignation.

Par Jamal Belahrach
Le 27/03/2026 à 19h30
Par Jamal Belahrach
Le 27/03/2026 à 19h30
#Jamal Belahrach#Diaspora#devises#Maroc#Business&Leaders

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