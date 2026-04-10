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Sans confiance, pas de dynamique collective! Le leitmotiv de Zakaria Fahim | Podcast Business & Leaders (EP40)

VidéoDans ce nouvel épisode du podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Zakaria Fahim, expert-comptable, dirigeant du cabinet BDO Maroc et ancien président de la Commission éthique de la CGEM. Une discussion autour de la confiance, moteur indispensable de toute dynamique collective. Alors que l’éducation prépare le terrain pour une société inclusive, le défi majeur reste de transformer le «je» en «nous». Une vision forte qui appelle à l’émergence d’une «mafia des honnêtes gens» pour porter durablement le capital humain.

Par Jamal Belahrach
Le 10/04/2026 à 19h00
Par Jamal Belahrach
Le 10/04/2026 à 19h00
#Maroc#Zakaria Fahim#Podcast#Business&Leaders#Jamal Belahrach

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