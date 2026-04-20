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Maria Ait M’Hamed: «S’assumer pour écrire un nouveau récit collectif»| Podcast Business & Leaders (EP41)

VidéoDans ce nouvel épisode du podcast Business & Leaders, Jamal Belahrach reçoit Maria Ait M’Hamed, co-founder & CEO de Bonzai, qui défend une vision engagée du rôle des individus dans la construction du pays. Elle appelle à écrire un nouveau récit collectif fondé sur l’authenticité, le patriotisme et une culture de l’exigence partagée. Selon elle, le Maroc dispose déjà de ses talents et de ses forces vives. Le véritable enjeu réside dans la capacité à instaurer la confiance, condition essentielle pour transformer les dynamiques individuelles en projet commun et redonner du sens à l’action collective.

Par Jamal Belahrach
Le 20/04/2026 à 19h00
Par Jamal Belahrach
Le 20/04/2026 à 19h00
#Jamal Belahrach#Business&Leaders#Maroc#podcast #patriotisme#Communication

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