Dans la lignée de son plan d'expansion, HAAT, application israélienne de livraison de repas à domicile, prévoit de s'installer prochainement au Maroc, indiquent des médias israéliens.

L'entreprise, qui emploie actuellement 100 personnes, propose un service client en hébreu, en arabe et en anglais, et bientôt en français. Elle a été lancée par Hasan Abasi, un ancien employé d'Intel et de Google, qui, après s'être installé à Umm al-Fahm (district de Haïfa), a eu des difficultés à commander des repas livrés.

«C'était en 2017-2018. Environ 150 restaurants pour 180.000 habitants, et pas un seul menu en ligne. J'appelais un restaurant et la serveuse me lisait le menu au téléphone. Je voulais payer avec ma carte de crédit, et je ne pouvais pas. En liquide uniquement. Même lorsque le livreur est arrivé dans mon quartier, il lui a fallu 15 minutes de plus pour arriver jusqu'à moi parce qu'il ne trouvait pas l'endroit», a déclaré cet entrepreneur au JerusalemTech, afin d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à fonder son entreprise.

HAAT a déjà levé 3,7 millions de dollars auprès de plusieurs investisseurs. L'entreprise espère collecter des fonds supplémentaires pour s'étendre à davantage de pays.