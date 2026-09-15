Apple TV débarque au Maroc avec l’offre iCloud+

Apple élargit son offre iCloud+ au Maroc avec l’intégration d’Apple TV et d’Apple Arcade.

Jusqu’ici, Apple TV n’était pas disponible au Maroc. Son arrivée intervient dans le cadre de l’extension de l’offre iCloud+ à plus de 100 pays et régions, indique Apple dans un communiqué. Au Maroc, l’abonnement sera accessible à partir de 0,99 dollar par mois pour la formule offrant 50 Go de stockage.

L’offre permet ainsi aux abonnés iCloud+ de conserver leurs services habituels de stockage, de sauvegarde et de partage de données, tout en accédant à la plateforme de streaming d’Apple et à son service de jeux vidéo, sans supplément.

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Avec cette extension, les utilisateurs marocains pourront accéder au catalogue d’Apple TV, qui comprend notamment des séries comme «Ted Lasso», «The Studio», «Severance» et «Pluribus», ainsi que des films et documentaires.

Apple indique que ses productions originales ont obtenu à ce jour plus de 900 récompenses et plus de 3.800 nominations. Le service sera accessible depuis l’application Apple TV, notamment sur iPhone, iPad, Mac, Apple TV 4K, téléviseurs connectés et consoles de jeux compatibles.

L’arrivée d’Apple TV au Maroc s’inscrit dans une expansion internationale du service. Avec ce déploiement, la plateforme sera disponible dans 170 pays, soit 59 marchés supplémentaires.

Plus de 200 jeux avec Apple Arcade

Les abonnés iCloud+ marocains auront également accès à Apple Arcade, qui propose un catalogue de plus de 200 jeux. Parmi les titres cités par Apple figurent «Football Manager 26 Touch», «NBA 2K26 Arcade Edition», «Madden NFL 27 Arcade Edition», «Hello Kitty Island Adventure» et «Angry Birds Reloaded».

Le service se distingue notamment par l’absence de publicité et d’achats intégrés, ainsi que par la possibilité de jouer hors ligne. Les jeux sont accessibles sur iPhone, iPad, Mac et Apple TV 4K.

Apple annonce également l’accès, pour les abonnés iCloud+, à Apple Music Select, une sélection de stations musicales sans publicité.

Les utilisateurs marocains souhaitant souscrire à Apple Music pourront par ailleurs bénéficier d’un tarif préférentiel de 3,49 dollars par mois pour la formule individuelle et de 5,49 dollars pour la formule familiale. Cette réduction concerne l’abonné qui règle l’offre iCloud+ dans le cadre du partage familial.

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Le changement modifie également la commercialisation des services d’Apple au Maroc. Apple TV et Apple Arcade ne seront désormais plus proposés séparément dans le pays.

Les utilisateurs qui disposaient déjà d’un abonnement individuel à l’un de ces deux services conserveront leur accès, qui sera basculé vers leur abonnement iCloud+. Apple précise que les sauvegardes et la progression des jeux Apple Arcade seront conservées.

L’abonnement iCloud+ conserve par ailleurs ses fonctionnalités de stockage et de sauvegarde, ainsi que des options supplémentaires liées notamment à la confidentialité et à l’application Apple Invites.

Selon Eddy Cue, vice-président senior d’Apple chargé des Services et de la Santé, cette évolution vise à regrouper dans un même abonnement le stockage des données personnelles, le divertissement et le jeu vidéo.