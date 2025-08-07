Apple promet 100 millions de dollars d’investissements supplémentaires aux États-Unis

Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'exprime sous le regard du président américain Donald Trump, du secrétaire au Commerce Howard Lutnick et du secrétaire au Trésor Scott Bessent dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 6 août 2025 pour annoncer qu'Le PDG d'Apple, Tim Cook, s'exprime sous le regard du président américain Donald Trump (2e à gauche), du secrétaire au Commerce Howard Lutnick (2e à droite) et du secrétaire au Trésor Scott Bessent (à gauche) dans le bureau ovale de la Maison Blanche à Washington, DC, le 6 août 2025 pour annoncer qu'Apple investira 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis, portant son engagement total à 600 milliards de dollars au cours des quatre prochaines années. (Photo de Brendan SMIALOWSKI / AFP) (Photo de Brendan SMIALOWSKI / AFP). AFP or licensors

«Nous nous engageons à 100 milliards d’investissements supplémentaires aux États-Unis, portant le total de nos investissements dans le pays à 600 milliards sur quatre ans», a déclaré le patron du groupe californien, Tim Cook, depuis le Bureau ovale.

Il a également annoncé le lancement d’un programme visant à fabriquer, aux États-Unis, des «composants stratégiques présents dans les produits Apple partout dans le monde».

Apple is expanding our US commitment to $600 billion over the next four years. And our new American Manufacturing Program will bring even more jobs and advanced manufacturing to the US. pic.twitter.com/6KWkTGJN3O — Tim Cook (@tim_cook) August 6, 2025

«Déjà cette année, les industriels américains sont en passe de fabriquer 19 milliards de puces pour Apple dans 24 usines réparties dans douze États», a poursuivi Tim Cook, ajoutant que les investissements dans l’intelligence artificielle (IA) s’accumuleraient également.

«Nous allons continuer à investir ici en Amérique. Nous allons continuer à embaucher en Amérique», a-t-il lancé devant le président Donald Trump.

Depuis son retour au pouvoir, cette dernière relève significativement les droits de douane sur les produits entrant aux États-Unis, notamment pour pousser les industriels à rester ou revenir aux États-Unis.

Il a d’ailleurs annoncé lors du même événement qu’il souhaitait mettre en place une surtaxe de 100% sur les puces et les semiconducteurs importés, sans donner de date.

🚨 Apple to invest $600 BILLION in the United States, the largest investment @Apple has ever made in our country. 🇺🇸 pic.twitter.com/PuC7fxBIyX — The White House (@WhiteHouse) August 6, 2025

«Mais la bonne nouvelle pour des entreprises comme Apple, c’est que si vous construisez (des usines) aux États-Unis ou vous êtes engagés à le faire, vous ne devrez pas payer», a-t-il poursuivi.

«Rameau d’olivier»

Le chef de l’État, confronté à un scepticisme croissant des Américains sur l’économie, a salué «le plus grand investissement d’Apple en Amérique et dans le monde».

«C’est une étape importante vers l’objectif ultime qui est de voir les iPhone vendus aux États-Unis d’Amérique, fabriqués en Amérique», a estimé Donald Trump.

L’annonce des investissements avait fuité à l’avance dans des médias, et a été confirmée à l’AFP plus tôt dans la journée par un haut responsable de la Maison Blanche.

Pour Nancy Tengler, directrice de la société d’investissements Laffer Tengler, l’annonce d’Apple s’apparente à un «rameau d’olivier» tendu par son patron Tim Cook, après que Donald Trump a abandonné l’entreprise à cause de sa production d’iPhone hors des États-Unis.

Apple a longtemps assemblé l’essentiel de ses iPhone chez des sous-traitants en Chine. Depuis 2018, face à la montée des tensions commerciales entre les deux pays, la firme s’est progressivement déplacée une partie de sa production en Inde.

A good strategic move for Apple @CNBCClosingBell 🏆🍿🎯 https://t.co/VQMY1xUu7b — Dan Ives (@DivesTech) August 7, 2025

Début mai, Tim Cook avait déclaré qu’il s’attendait à ce que la majorité des iPhone vendus aux États-Unis au cours du trimestre proviennent d’Inde.

Donald Trump avait alors menacé d’imposer «au moins 25%» de droits de douane à Apple, si l’entreprise ne rapatriait pas ses usines.

«Cook a réussi à naviguer dans ces eaux troubles inédites, prouvant qu’il est 10% homme politique et 90% PDG», a commenté mercredi Dan Ives, analyste chez Wedbush.

Coût de la vie

«Il va mettre à profit ses solides relations internationales pour assurer des temps plus paisibles à Cupertino, malgré les inquiétudes sur la croissance d’Apple alors que Trump s’engage à nouveau sur la voie de ‘l’Amérique d’abord’ et des hausses de droits de douane», a-t-il ajouté.

À la Bourse de New York, le titre d’Apple a clôturé en hausse de 5,09% à 213,25 dollars.

Le président américain met en œuvre le protectionnisme pour réindustrialiser les États-Unis.

Mais les chiffres pharaoniques qu’il a rencontrés en avant - il a par exemple évoqué un montant total de 10.000 milliards de dollars - sont selon les experts difficilement vérifiables, car ils mêlent des projets d’investissements concrets, des annonces datant d’avant son retour au pouvoir, et des promesses à long terme plus ou moins vagues.

This morning, we released an alarming new report detailing the depths of Americans’ financial distress, based on a June survey of 2,000 voters with @MorningConsult.



TCF President Julie Margetta Morgan (@jmargetta) explains in a new op-ed in @RollingStone.https://t.co/GSFoZ0k3Rb — The Century Foundation (@TCFdotorg) July 31, 2025

Un sondage Morning Consult/The Century Foundation publié le 31 juillet montre que 83% des Américains sont préoccupés par le prix de l’alimentation, et que 48% d’entre eux peineraient à faire face à une dépense imprévue de 500 dollars - comme par exemple une facture médicale ou une réparation urgente.

Dans la même enquête d’opinion, 61% des personnes concernées jugent que les décisions de Donald Trump ont eu un impact négatif sur le coût de la vie, et 76% s’inquiètent d’une éventuelle récession.