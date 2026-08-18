Miss Monde: grand rush et beaucoup d’émotions... La folle première semaine de compétition de la candidate marocaine Chirihan Chergui au Vietnam

Arrivée au Vietnam le 6 août, en amont du calendrier officiel de Miss Monde 2026, Chirihan Chergui a profité de ces premiers jours pour rencontrer l’équipe de l’ambassade du Maroc à Hanoï, avant même le début des festivités. Son entrée officielle dans la compétition a eu lieu le 9 août, avec l’accueil des candidates à l’aéroport par l’organisation Miss Monde. Comme le veut la tradition du concours, chaque participante arrive avec, dans ses valises, le drapeau de son pays. Pour l’occasion, Chirihan Chergui avait choisi de porter une tenue traditionnelle vietnamienne, en hommage au pays hôte, nous raconte-t-elle.

Un trajet en bus d’environ deux heures a ensuite mené les candidates à leur hôtel, dans la province de Quảng Ninh. Dès la descente du bus, les activités ont commencé, sans temps mort.

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La première activité organisée dans ce cadre a été une visite à un centre d’aide sociale de la province, où travaillent des personnes en situation de handicap. Puis, à l’hôtel, un dîner de bienvenue a réuni les candidates, réparties en amont par groupes de continents. «On commençait à faire connaissance», se rappelle Chirihan Chergui, qui évoque aussi de premières interviews informelles menées dès ce premier soir, chaque candidate étant interrogée sur son projet caritatif. La soirée s’est achevée par un spectacle d’artistes vietnamiens.

Les discours officiels ont eux aussi marqué cette première journée, avec notamment une intervention de Lê Văn Ánh, vice-président du Comité populaire provincial de Quảng Ninh, la province qui abrite la baie d’Ha Long.

Le 10 août a été consacré au travail avec les sponsors de l’événement. Certaines candidates ont enchaîné les séances photo, pendant que d’autres passaient des essayages pour la soirée d’ouverture. Le projet initial prévoyait un ao dai (robe traditionnelle vietnamienne) personnalisé pour chaque délégation, orné du drapeau national et d’un monument emblématique du pays. Pour le Maroc, la tenue devait reprendre la kasbah des Oudayas de Rabat.

Mais organiser une tenue sur mesure pour chacune des délégations s’est révélé plus complexe que prévu, et des erreurs sont apparues sur certains pays. «C’est compliqué de gérer tous les pays», résume Chirihan Chergui. Le projet a finalement été abandonné au profit d’une collection d’ao dai plus classique, confiée au créateur vietnamien Do Trinh Hoai Nam.

Le 11 août a été rythmé par les répétitions de la cérémonie d’ouverture, d’abord à l’hôtel, puis en extérieur, sur le site de la baie d’Ha Long, classée au patrimoine mondial de l’UNESCO. Les journées, longues, débutaient parfois dès 5 heures du matin. «Parfois, il faut commencer à 6 heures, donc se lever à 5 heures», note Chirihan Chergui, qui décrit des journées rythmées par le déjeuner, le travail de l’après-midi puis celui du soir, «sans vraiment de repos».

«On se sentait comme des stars»: bain de foule et glamour à Ha Long

La cérémonie d’ouverture de la 73ème édition de Miss Monde s’est tenue le 12 août, dans le quartier de Bai Chay, à Ha Long. Elle a réuni toutes les candidates, représentant autant de pays et territoires. Le programme a associé chants, danses et performances vietnamiennes, avant le défilé des candidates, d’abord en tenue traditionnelle, chapeau conique à la main, puis en robe de soirée pour la séquence Evening Gown. Chirihan Chergui avait choisi, pour cette dernière étape, une robe qui «s’inspirait du Vietnam».

Avant la cérémonie, les candidates ont dîné dans un restaurant partenaire de l’événement, en présence de nombreux fans venus à leur rencontre. «On se sentait vraiment comme des stars, parce que tout le monde est là, toute la ville est là pour rencontrer les Miss», se souvient Chirihan Chergui, qui dépeint une ambiance proche de celle d’une avant-première.

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Aussitôt après la cérémonie d’ouverture, les candidates ont repris la route, cette fois de nuit, vers leur prochaine destination, à environ trois heures de bus. Leurs bagages avaient déjà été envoyés à l’avance. Seule consigne, garder une petite valise, avec une tenue de rechange et de quoi se maquiller le lendemain.

Direction Hai Phong, où les candidates ont pris leurs quartiers au Dream Dragon Resort, hôtel cinq étoiles du complexe touristique de Dragon Ocean, à Do Son. Le lendemain de leur arrivée, le 13 août, s’est tenue la cérémonie de remise des écharpes. Chirihan Chergui y a porté le caftan marocain.

La journée avait été rythmée, en amont, par des activités touristiques réparties par groupes de continents, golf pour certains, découverte de la nature pour d’autres. Son groupe a participé à une activité de plantation dans la mangrove locale, en présence de la faune du bassin. La soirée s’est achevée par un dîner, une sorte de «soirée sympathique».

Le lendemain a été consacré à de nouvelles activités touristiques au sein du complexe, entre parc aquatique et terrain de golf, toujours dans une logique de promotion du site.

Escale de rêve sur la baie d’Ha Long avant le grand saut

Les jours suivants ont continué de rassembler activités touristiques et engagements auprès des sponsors. Le samedi 15 août a été consacré à de nouvelles séances photo pour l’hôtel, destinées à promouvoir ses différentes installations. L’après-midi a été réservée au tourisme, la soirée aux répétitions.

Le dimanche 16 août, les candidates ont profité d’une excursion en bateau sur la baie d’Ha Long, à bord d’un navire baptisé Catherine, où elles ont passé la journée à contempler les paysages. Une soirée dansante à bord a précédé le retour à l’hôtel, où de nouvelles répétitions les attendaient.

Hier, lundi 17 août, a été le début des premières épreuves du concours. Certaines candidates ont commencé à passer des entretiens individuels filmés avec le jury, consacrés à leur projet caritatif. Ce n’est pas encore le cas de Chirihan Chergui.

La matinée a été marquée par l’épreuve culinaire du concours, une compétition par équipes qu’elle compare à Top Chef. Neuf équipes de candidates ont été formées en début d’épreuve, réduites progressivement à deux, avant qu’une équipe ne remporte la compétition en préparant un plat vietnamien pour la finale, diffusée en direct sur YouTube.

Selon le programme communiqué aux candidates, un défilé est prévu ce mardi 18 août, présenté sur une chanson intitulée «Hello the World, welcome to Vietnam», en collaboration avec des créateurs vietnamiens. Un vol vers la prochaine destination du concours est ensuite annoncé pour le lendemain. L’épreuve sportive, elle, reste en attente. Elle devait initialement se passer le 17 août, mais le planning en a décidé autrement.