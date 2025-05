Fatima Zahra El Barmaki couronnée Miss Rose 2025 à Kelâat M’Gouna

La jeune Fatima Zahra El Barmaki a été élue Miss Rose de l’année 2025, lundi 5 mai à Kelâat M’Gouna, en marge des festivités de la 60ème édition du Salon international de la rose à parfum au Maroc. Entourée par ses deux dauphines, Hafida Amekhchoune et Fatima Dardar, Miss Rose 2025, originaire de Kelâat M’Gouna, a pu convaincre le jury qui évalue les candidates en se basant sur des critères de beauté, de compétences communicatives, de culture générale et de maîtrise de techniques de culture, de cueillette et de distillation de la rose à parfum.

La soirée du couronnement a été marquée par des spectacles artistiques interprétés par des troupes amazighes, gnaouies et hassanies ayant enchanté le public venu très nombreux assister à ce rendez-vous annuel célébrant la beauté naturelle et culturelle de la région.

À l’occasion, Driss Semlali, président de l’association du Salon international de la rose à parfum, a mis en avant l’importance de tels événements dans la promotion et le rayonnement de la culture et du patrimoine local.

«L’élection de Miss Rose 2025 a été marquée par une forte concurrence entre les candidates, toutes issues de la province de Tinghir», a-t-il précisé, notant que la gagnante de cette édition sera l’ambassadrice de la rose à parfum dans le monde durant toute cette année.

Placé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, le Salon international de la rose à parfum au Maroc qui se tient du 5 au 8 mai entend mettre en avant l’importance économique, sociale et culturelle de la filière de la rose à parfum, ainsi que son rôle central dans la promotion des zones oasiennes et la réalisation du développement régional intégré et durable.

Organisé par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et forêts, ce rendez-vous international est placé cette année sous le thème «Filière de la rose à parfum: levier de développement durable dans le cadre de la stratégie Génération Green».

Initiée en partenariat avec la Province de Tinghir et de partenaires nationaux et internationaux, cette édition revêt un caractère particulier, étant donné qu’elle célèbre six décennies de cet événement devenu un rendez-vous annuel majeur mettant en vedette la rose à parfum en tant que levier de développement local et plateforme de coopération et des échanges entre les différents acteurs de ce secteur vital.