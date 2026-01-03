Le top 10 des aliments détox à privilégier après les fêtes pour retrouver l’équilibre

Après les excès alimentaires des fêtes de fin d'année, voici les aliments à privilégier pour retrouver l'équilibre.

1. Le citron

Riche en vitamine C et en antioxydants, le citron est traditionnellement apprécié pour son rôle dans le soutien de la digestion. Il stimule la production de bile et participe au bon fonctionnement du foie, organe central dans les processus naturels d’élimination.

2. Les légumes verts à feuilles

Épinards, roquette, laitue ou chou kale apportent fibres, minéraux et chlorophylle. Leur consommation favorise le transit intestinal et contribue à rééquilibrer une alimentation souvent appauvrie en végétaux pendant les fêtes.

3. L’artichaut

Reconnu pour sa richesse en cynarine, l’artichaut est fréquemment associé au soutien de la fonction hépatique. Il est recommandé lors de périodes de digestion difficile, notamment après des repas copieux.

4. Le gingembre

Utilisé depuis des siècles dans différentes cultures culinaires, le gingembre est apprécié pour ses effets sur la digestion. Il aide à réduire les ballonnements et les sensations de lourdeur, fréquentes après les excès alimentaires.

Lire aussi : La «Méthode Glucose», la nouvelle approche santé qui fait le buzz

5. La pomme

Facile à consommer, la pomme est riche en fibres solubles, notamment en pectine. Elle favorise le transit et contribue à la sensation de satiété, un atout lors d’une reprise alimentaire plus légère.

6. Le concombre

Composé majoritairement d’eau, le concombre participe à une bonne hydratation, essentielle après une alimentation riche en sel. Il apporte également des fibres et des micronutriments, tout en restant peu calorique.

7. La betterave

Source de fibres, de folates et de composés antioxydants, la betterave est souvent citée pour son rôle dans le soutien des fonctions du foie. Elle se consomme aussi bien crue que cuite, intégrée à des plats simples.

Lire aussi : Nutrition: dix aliments qui boostent naturellement notre collagène

8. Le radis noir

Traditionnellement utilisé pour accompagner la digestion, le radis noir est reconnu pour son action sur la production de bile. Il est généralement conseillé de le consommer ponctuellement et en petites quantités.

9. Le thé vert

Riche en polyphénols, le thé vert est apprécié pour ses propriétés antioxydantes. Consommé sans sucre, il peut remplacer avantageusement les boissons sucrées ou alcoolisées après les fêtes, tout en contribuant à l’hydratation.

10. Les graines de chia ou de lin

Riches en fibres et en acides gras oméga-3, ces graines soutiennent le bon fonctionnement du transit intestinal. Elles s’intègrent facilement dans des yaourts, des salades ou des préparations froides.