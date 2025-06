Santé féminine: ce que révèle une étude sur les bienfaits du café après 40 ans

Selon une vaste étude menée sur 47.513 femmes et présentée le 2 juin au congrès annuel de l’American Society for Nutrition à Orlando – information relayée par le New York Times –, le café aurait des effets bénéfiques sur la santé des femmes quadragénaires.

Les résultats indiquent que les femmes consommant régulièrement du café durant leur quarantaine et leur cinquantaine ont une probabilité accrue de vieillir en bonne santé au-delà de 70 ans, se prémunissant ainsi contre les maladies chroniques et les troubles cognitifs.

«Nos travaux indiquent que le café pourrait favoriser un bon vieillissement, en aidant à maintenir les fonctions mentales et physiques», explique le Dr Sara Mahdavi, chercheuse en nutrition et en santé publique à Harvard et à l’Université de Toronto, qui est à l’origine de cette étude.

Pour aboutir à ces résultats préliminaires, l’équipe de chercheurs a étudié les données médicales de milliers d’infirmières américaines. Suivies depuis 1976, ces femmes âgées de 30 à 55 ans au début de l’étude, ont répondu, tous les quatre ans, à des questionnaires pointus portant sur leur alimentation, leur activité physique, leur consommation de tabac , d’alcool, leur niveau d’éducation et leur état de santé général.

Il en résulte qu’un indicateur en particulier a retenu l’attention des chercheurs, la quantité et le type de caféine consommée par ces femmes entre 45 et 60 ans. Ainsi, parmi les 3.706 femmes questionnées, âgées de 70 ans et au-delà, celles qui avaient consommé 315 mg de caféine par jour entre 45 et 60 ans – l’équivalent de trois petites tasses - avaient plus de chances de vieillir en bonne santé que celles qui en buvaient peu ou pas.

L’étude précise que chaque tasse de café supplémentaire augmente de 2 à 5 % les chances de vieillir en bonne santé, avec une limite de cinq tasses par jour. Contrairement au café normal, le café décaféiné et les boissons caféinées comme certains sodas n’ont pas cet effet bénéfique; ces dernières sont même associées à une réduction de 20 à 26 % des chances de bien vieillir.

L’étude souligne, néanmoins, que les résultats observés révèlent une association, sans pour autant établir un lien de cause à effet. Les effets sur la santé peuvent d’ailleurs varier selon les individus, en fonction de facteurs tels que la génétique ou la sensibilité personnelle à la caféine.

«Le café ne saurait remplacer l’exercice physique, une alimentation équilibrée ou l’arrêt du tabac. Mais intégré à un mode de vie sain, il peut avoir un rôle bénéfique », conclut le Dr Sara Mahdavi.

Il convient, toutefois, de rappeler que, consommé en excès, le café peut altérer la qualité du sommeil, favoriser l’anxiété ou accentuer certains troubles digestifs.