Santé: les quatre bienfaits du soleil sur le corps

À condition de s’y exposer avec modération, en dehors des heures de forte chaleur, le soleil est un allié pour notre santé. Voici, résumé en quatre points, pourquoi votre corps a besoin de lumière naturelle.

Une usine à vitamine D. C’est probablement l’effet le plus connu du soleil, et il est essentiel. Sous l’effet des rayons ultraviolets (UVB), notre peau se transforme en fabrique à vitamine D, laquelle joue un rôle clé dans de nombreuses fonctions vitales. Elle favorise notamment l’absorption du calcium, renforce les os, stimule l’immunité, et intervient dans la régulation de l’humeur. La vitamine D n’étant que très peu présente dans notre alimentation, une exposition au soleil quotidienne d’environ 15 à 20 minutes par jour s’avère donc indispensable.

Un antidépresseur naturel. En l’absence de lumière naturelle, notre cerveau produit moins de sérotonine, dite «hormone du bonheur», qui régule l’humeur et le stress. Le soleil, en stimulant sa production, agit comme un véritable antidépresseur naturel.

L’allié du sommeil. La lumière du jour peut favoriser le réajustement de notre horloge biologique. En effet, l’exposition à la lumière du jour dès le matin favorise ensuite la production naturelle de mélatonine à la tombée de la nuit, l’hormone responsable de l’endormissement.

Un cœur en bonne santé. Le soleil n’a pas seulement des effets sur l’humeur: il a aussi des vertus cardiovasculaires. Lorsqu’on s’expose à la lumière du jour, notre corps libère de l’oxyde nitrique, une molécule qui aide à dilater les vaisseaux sanguins. Cette vasodilatation contribue à abaisser la pression artérielle, réduisant ainsi les risques d’hypertension et de maladies cardiaques.