Étude: les sodas «light» augmenteraient de 60% le risque de maladie hépatique

Les méfaits pour la santé des sodas light dénoncés dans une nouvelle étude chinoise.

Souvent perçus comme une alternative plus saine aux sodas classiques, les sodas «light» pourraient pourtant représenter un danger insoupçonné pour la santé du foie. Une étude récente menée par une équipe chinoise alerte sur un risque accru de développer une maladie hépatique, y compris avec les versions sans sucre.

Par La Rédaction
Le 09/10/2025 à 07h59

Riches en sucre, les sodas sont régulièrement pointés du doigt pour leur lien avec le diabète, l’obésité ou encore les maladies cardiovasculaires. Quant à leurs versions light, dépourvues de sucre ajouté, celles-ci sont souvent présentées comme une option plus vertueuse. Or, leur composition, à base d’édulcorants artificiels comme l’aspartame, le sucralose ou la stévia, interroge de plus en plus. Ces substituts sucrés pourraient en effet perturber le métabolisme, déséquilibrer la flore intestinale ou encore stimuler l’appétit pour le sucre, comme l’ont montré plusieurs travaux scientifiques parus dans des revues spécialisées.

C’est dans ce contexte que des chercheurs du département de gastroentérologie de l’université de Soochow, en Chine, ont mené une vaste étude pour évaluer l’impact des sodas sur la santé du foie. Pour ce faire, ils ont analysé les données de près de 124.000 participants issus de la UK Biobank, un projet de recherche biomédicale de grande envergure au Royaume-Uni. Les habitudes de consommation de boissons ont été évaluées sur une période de dix ans, à partir de questionnaires alimentaires de 24 heures.

Présentés le 6 octobre 2025 à l’occasion de la Semaine européenne de gastroentérologie à Berlin, les résultats sont sans appel: consommer une boisson sucrée par jour augmenterait de 50% le risque de développer une stéatose hépatique non alcoolique (NAFLD), aussi connue sous le nom de MASLD (metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease), qui se caractérise par une accumulation excessive de graisses dans le foie chez des personnes ne consommant pas ou peu d’alcool. Souvent associée au surpoids ou à l’obésité, cette maladie est l’une des principales causes de cancer du foie, et peut évoluer vers une cirrhose.

Mais ce qui interpelle particulièrement dans l’étude chinoise, c’est que le risque est encore plus marqué avec les sodas light. Les chercheurs ont en effet observé qu’une seule canette de soda sans sucre par jour pouvait augmenter de 60% le risque de développer une stéatose hépatique, soit 10% de plus qu’une boisson sucrée classique.

«Ces résultats remettent en question la perception commune selon laquelle ces boissons sont inoffensives et soulignent la nécessité de reconsidérer leur rôle dans l’alimentation et la santé du foie», a souligné Lihe Liu, chercheur à l’université de Soochow, cité par CNN.

L’explication avancée par l’équipe repose sur le mécanisme de réponse du corps face à ces boissons. Les sodas provoquent des pics rapides de glycémie et d’insuline, favorisant le stockage de graisses dans le foie. Ainsi, même sans sucre ajouté, les versions light pourraient contribuer aux mêmes dérèglements métaboliques.

In fine, pour s’hydrater et préserver sa santé, rien de tel que de l’eau!

