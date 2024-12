La «Méthode Glucose», la nouvelle approche santé qui fait le buzz

En matière de santé et de bien-être, les modes et les approches se suivent et ne se ressemblent pas. La nouvelle venue se nomme la «Méthode Glucose» et a été initiée par Jessie Inchauspé, biochimiste française installée aux États-Unis qui axe son travail autour de la régulation des pics de glycémie. Un sujet auquel elle a consacré deux ouvrages: en 2022, «La Révolution Glucose», et en 2023, «La Méthode Glucose Goddess».

Selon la scientifique suivie par plus de 5 millions de followers sur Instagram, des symptômes tels que fatigue, irritabilité, fringales ou encore vieillissement prématuré pourraient être dus aux variations soudaines du taux de sucre dans le sang. Pour y pallier, celle-ci a mis en place une méthode pratique, afin de révolutionner la glycémie en l’espace de quatre semaines. Un programme qui s’articule autour de cinq étapes clés.

Tout d’abord, manger les aliments dans un ordre spécifique en commençant chaque repas par des fibres, puis des protéines, des graisses et enfin par des glucides et des sucres. Deuxième recommandation, privilégier un petit-déjeuner salé afin de stabiliser la glycémie avec des œufs ou du fromage par exemple. Ensuite, la biochimiste conseille de boire une cuillère de vinaigre avant les repas afin de limiter les pics glycémiques et améliorer la sensibilité à l’insuline. Quatrième point de ce programme, bouger après chaque repas en marchant au moins dix minutes, ce qui suffirait à mobiliser les muscles et éviter que le sucre ne reste trop longtemps dans le sang. Enfin, il conviendrait d’opter pour des collations salées entre les repas, tels que fromage ou noix.

De cette manière, les variations de la glycémie seraient aplanies, permettant une meilleure gestion de l’énergie au quotidien, moins de coups de fatigue et de fringales, une peau éclatante, un meilleur sommeil et une humeur régulière. Selon Jessie Inchauspé, cette méthode prémunirait également contre les maladies graves comme le diabète de type 2 et les maladies cardiovasculaires.

Mais si la méthode Glucose fait des adeptes, le monde scientifique n’adhère pas totalement à sa vision. C’est le cas de François Jornayvaz, endocrinologue aux Hôpitaux universitaires de Genève, qui critique le manque de rigueur de sa consoeur ou encore de Boris Hansel, endocrinologue français, qui précise à juste titre que les bienfaits sur la santé de la consommation de fibres, la limitation de sucres rapides et l’exercice physique sont connus de longue date.

Des critiques qui n’altèrent toutefois pas l’efficacité de cette méthode qui doit son succès aux solutions simples qu’elle propose pour avoir une bonne hygiène de vie sans pour autant se priver et tout en comprenant mieux le fonctionnement de son corps. À noter qu’il convient tout de même de s’en remettre aux conseils avisés d’un professionnel de la santé avant de bouleverser son régime alimentaire.