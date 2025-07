Santé: 7.000 pas par jour suffisent pour vivre mieux et plus longtemps, selon une étude

Selon les chercheurs, viser 7.000 pas quotidiens suffirait à réduire nettement les risques de mortalité et de maladies chroniques.

Souvent présenté comme un objectif incontournable, le seuil des 10.000 pas par jour n’a en réalité aucune base scientifique solide. Il serait né d’une campagne marketing japonaise lancée dans les années 1960, à l’occasion des Jeux olympiques de Tokyo. Popularisé depuis par les applications de santé et objets connectés, ce chiffre s’est imposé comme une référence mondiale.

Mais une étude internationale publiée le 23 juillet 2025 remet en question cette norme. En compilant les données de 57 recherches menées dans plusieurs pays entre 2014 et 2025, les chercheurs démontrent qu’un seuil inférieur peut suffire pour bénéficier d’effets significatifs sur la mortalité et les maladies chroniques.

Les conclusions des chercheurs sont sans appel: marcher 7.000 pas par jour, soit environ une heure de marche, permet de réduire significativement de nombreux risques de santé. Cette habitude quotidienne diminue de 47% le risque de décès toutes causes confondues, de 38% celui de démence, de 25% les maladies cardiovasculaires, de 28% les chutes et de 37% les décès liés au cancer.

Si des bénéfices supplémentaires existent au-delà de ce seuil, les gains deviennent marginaux. Par exemple, marcher 10.000 pas par jour n’apporte qu’une légère réduction additionnelle de la mortalité.

Pour Melodie Ding, professeure à l’Université de Sydney et première autrice de l’étude, l’objectif de 7.000 pas est «réaliste et atteignable». Elle invite à privilégier la régularité et la progression plutôt que la performance: «Même de petits efforts — comme passer de 2.000 à 4.000 pas — peuvent déjà améliorer la santé de manière significative», rappelle-t-elle.

Si l’Organisation mondiale de la santé ne s’est pas encore positionnée sur cette nouvelle barre symbolique, les auteurs de l’étude espèrent qu’elle influencera les prochaines recommandations internationales. De futures recherches pourraient affiner ces seuils selon l’âge, le sexe ou l’état de santé des individus.