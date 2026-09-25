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Le Maroc décroche l’or au Championnat d’Afrique de la pâtisserie à Agadir

L'équipe marocaine sur la plus haute marche du podium au terme du Championnat d'Afrique de la Pâtisserie, qui s'est déroulé à Agadir du 22 au 24 septembre 2026.

L'équipe marocaine sur la plus haute marche du podium au terme du Championnat d'Afrique de la pâtisserie, qui s'est déroulé à Agadir du 22 au 24 septembre 2026.

Le Maroc a signé une nouvelle victoire dans l’art de la pâtisserie continentale, au terme d’une compétition intense disputée à Agadir du 22 au 24 septembre, dans le cadre de la 4e édition du Tournoi officiel des chefs d’Afrique (TOC Afrique).

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 17h30

Les meilleurs talents pâtissiers du continent s’étaient donné rendez-vous à Agadir pour cette édition 2026 de la Coupe d’Afrique de la pâtisserie, avec en ligne de mire une qualification pour les grandes finales mondiales de janvier 2027 à Lyon.

Après une journée marquée par la créativité, la précision et la maîtrise technique des candidats, le classement final a livré son verdict. Le Maroc a décroché la première place du podium, suivi par l’Ile Maurice et l’Égypte qui ferme ce trio gagnant.

Grâce à cette victoire, le Maroc valide officiellement son billet pour la Coupe du monde de la pâtisserie, dont la Grande Finale se tiendra en janvier 2027 à Lyon, en marge du salon Sirha. L’équipe marocaine y représentera le continent africain aux côtés des meilleures délégations pâtissières du monde.

Par La Rédaction
Le 25/09/2026 à 17h30
#Gastronomie#Cuisine marocaine#Championnat d'Afrique

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