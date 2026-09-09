Dijon met la cuisine chefchaounie à l’honneur

Dans le cadre du partenariat de coopération décentralisée liant les villes de Dijon et Chefchaouen, la Dieta Mediterránea, reconnue par l’UNESCO comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, est au cœur d’une manifestation de quatre jours à Dijon, au sein de la Cité de la gastronomie.

L’exposition La Dieta Mediterránea à Chefchaouen, du paysage à la table, conçue par la municipalité de Chefchaouen et la maison de la Dieta Mediterránea, rappelle tout au long de son parcours que ce régime est avant tout un art de vivre, et non une simple alimentation. On y découvre les valeurs d’hospitalité et de bon voisinage qui structurent la vie locale, ainsi que les savoir-faire, connaissances et traditions liés aux cultures, aux récoltes et à la cuisson.

Au programme, des conférences, une exposition et une projection cinématographique, mais aussi des dégustations et des ateliers pour tenter de percer les mystères culinaires de la gastronomie de la perle bleue. Chefchaouen possède en effet un patrimoine gastronomique profondément enraciné dans les produits du terroir avec pour produits phares l’huile d’olive et les plantes aromatiques qui relèvent des recettes rurales transmises de génération en génération.

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L’événement s’ouvre ainsi le 24 septembre, de 17h30 à 19h00, par une conférence-dégustation animée par Dalila El Harras, référente et administratrice du projet Dieta Mediterránea au Maroc. Cet échange sera suivi d’une dégustation de mets emblématiques, accompagnés de thé traditionnel. Une manière de poser d’emblée les bases de ce que recouvre ce mode de vie méditerranéen.

À voir également, un film réalisé par l’artiste Mohammed Garanti, dans le cadre du projet de coopération Cultures alimentaires et tourisme durable, cofinancé par le Fonds conjoint France-Maroc pour le soutien à la coopération décentralisée. Le documentaire explore la Dieta Mediterránea comme patrimoine vivant du territoire, à travers les mets traditionnels et les savoir-faire culinaires qui relient les habitants à leurs ressources, à leurs paysages et à leurs traditions. Il met en lumière les liens entre petits fermiers et restaurants locaux et montre comment les circuits courts et la valorisation des produits locaux contribuent à renforcer l’économie du territoire et l’identité gastronomique de Chefchaouen, au service d’un tourisme authentique, responsable et durable.

Autre temps fort de ces journées, le Souk Beldi, qui transformera le Hall en véritable place de marché, inspirée de celle de Chefchaouen. Porté par la Coopérative Natire (Dar Chaoui, Tanger), le restaurant El Feddane et l’association Éducation, Culture et Territoires, ce marché éphémère invitera le public à une parenthèse gourmande et authentique, entre produits du terroir, pâtisseries et thés traditionnels, et artisanat local.

Le public pourra aussi mettre la main à la pâte grâce à plusieurs ateliers de cuisine dédiés aux entrées marocaines chaudes et froides, aux plantes aromatiques et médicinales, aux briouates de Chefchaouen, ou encore à la pâtisserie fine marocaine, à savourer autour d’un thé traditionnel qui, contrairement aux idées reçues, n’est pas toujours à la menthe.

Du jeudi 24 septembre 2026 au dimanche 27 septembre 2026.

Cité de la gastronomie de Dijon.