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Agadir, nouvelle scène culinaire de l’Afrique en septembre

La victoire de l'équipe marocaine aux Bocuse d'or Afrique en 2024.

La victoire de l'équipe marocaine aux Bocuse d'or Afrique en 2024.

Du 22 au 24 septembre 2026, Agadir troque son image de station balnéaire pour celle de capitale gastronomique à l’échelle continentale.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 09h00

Agadir s’apprête à accueillir la quatrième édition de TOC Afrique, un rendez-vous réunissant sous un même toit trois événements majeurs de la gastronomie africaine: le Bocuse d’Or Afrique, la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie et La Liste Afrique.

Organisé par Rahal Event, filiale du Groupe Rahal, sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, l’événement déploie son programme sur plusieurs sites emblématiques de la région d’Agadir. Le Domaine Limoune ouvrira ainsi le bal le 22 septembre avec la cérémonie de La Liste Afrique, qui distingue les meilleures tables et les meilleurs professionnels du continent.

Le cœur de la compétition se jouera ensuite au Palais des congrès Les Dunes d’Or, à Taghazout Bay. C’est là que se tiendra la Coupe d’Afrique de la Pâtisserie, le 23 septembre, suivie, le lendemain, par le Bocuse d’Or Afrique, référence mondiale créée par le chef lyonnais Paul Bocuse en 1987.

Sur place, les équipes disposeront de cinq heures et trente minutes pour relever leurs épreuves techniques, sous l’œil d’un jury professionnel exigeant.

Six pays en lice, le Maroc en terrain conquis

Six nations se disputeront les titres continentaux. En pâtisserie, le Maroc affrontera l’Algérie, l’Égypte, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et Maurice. Au Bocuse d’Or Afrique, la Tunisie, l’Égypte, le Sénégal, la Côte d’Ivoire et Maurice se mesureront à l’équipe marocaine.

Lire aussi : Vidéo. Ces trois chefs marocains qui ont décroché une étoile au Michelin

Le Royaume, tenant des deux titres depuis l’édition 2024 disputée à Marrakech, défendra ses couronnes avec des équipes resserrées. Abdessamad Dandani portera les couleurs marocaines au Bocuse d’Or Afrique, épaulé par Ahmed El Hilali en qualité de commis et Issam Rhachi comme coach, sous la présidence de Rachid Maftouh.

Côté pâtisserie, El Mehdi Benbiga concourra dans la catégorie chocolat et Mourad Msour dans celle du sucre, l’équipe étant présidée par Mohamed El Yazidi.

Par La Rédaction
Le 17/09/2026 à 09h00
#Gastronomie#concours

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