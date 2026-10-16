Gastronomie: Beldi Fusion Kitchen impulse son expansion nationale depuis Marrakech

Dans le paysage en pleine mutation de la restauration rapide au Maroc, les concepts valorisant la cuisine locale continuent de gagner du terrain face aux enseignes internationales. À Marrakech, le concept Beldi Fusion Kitchen s’inscrit dans cette dynamique d’actualisation des traditions culinaires à destination d’une clientèle urbaine et connectée.

Créée au cœur de la cité ocre, la marque s’est d’abord implantée localement en développant un réseau de cinq points de vente. L’enseigne fonde son modèle sur la réinterprétation des grands classiques de la gastronomie marocaine, tajines, couscous, tanjia ou encore briouates, intégrés dans des formats de restauration contemporains et adaptés aux nouveaux modes de consommation.

«Beldi Fusion Kitchen» impulse son expansion nationale depuis Marrakech

Après avoir consolidé ses positions à Marrakech, la marque entame une phase de déploiement à l’échelle nationale. Elle a ainsi concrétisé son expansion régionale avec l’ouverture de deux adresses à Agadir et une première implantation à Casablanca.

Cette étape franchie, le management vise désormais une accélération de sa présence territoriale. Selon la direction de l’enseigne, de nouvelles implantations sont actuellement en préparation dans la capitale économique, parallèlement à une arrivée programmée sur le marché de Tanger.

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L’émergence de ce type de réseau témoigne d’une tendance de fond au sein du secteur de la restauration au Maroc: le positionnement sur le créneau du «Beldi moderne». Il s’agit de concilier la préservation des recettes traditionnelles et du sens de l’hospitalité avec les exigences opérationnelles contemporaines telles que l’identité visuelle formalisée, l’aménagement pensé pour les flux urbains ou encore une offre accessible et multigénérationnelle. Un équilibre que Beldi Fusion Kitchen revendique jusque dans sa signature de marque: «Fièrement Beldi. Franchement moderne.»

En structurant son réseau à travers les grands pôles économiques du Royaume, de Marrakech à Casablanca en passant par le Nord et le Souss, l’enseigne entend bâtir une marque nationale ombrelle sur le segment de la cuisine marocaine réinventée.