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Essaouira, le nouvel Eldorado des retraités français

Essaouira a été désignée pour accueillir en 2026 la Conférence des villes créatives de l’UNESCO.

Passer sa retraite en France? Il en est hors de question pour de nombreux Français qui préfèrent à leur pays des destinations ensoleillées, où à la douceur du climat s’ajoute celle d’une vie moins coûteuse.

Par La Rédaction
Le 27/04/2026 à 10h16

Outre le Portugal et l’Espagne, souvent cités parmi les pays qui séduisent les retraités français, le Maroc s’impose depuis plusieurs années comme la destination privilégiée de ceux qui aspirent à vivre mieux mais avec moins.

Si Marrakech, Agadir ou encore Casablanca étaient «prises d’assaut» jusqu’à présent constate le magazine Grazia, d’autres plus petites villes deviennent elles aussi des destinations prisées par les retraités. C’est ainsi le cas d’Essaouira qui séduit de plus en plus ces nouveaux résidents grâce à «son atmosphère unique, son climat tempéré toute l’année et un art de vivre qui semble suspendu dans le temps», poursuit la publication. Autre atout de taille de cette ancienne cité portuaire, son statut de refuge discret, préservé du tourisme de masse, loin de l’agitation de grandes villes telles que Casablanca et Marrakech.

Lire aussi : Classement: Marrakech et Fès dans le Top 100 des villes qui méritent d’être découvertes à pied en 2026

À Essaouira, selon Grazia, on peut ainsi aspirer au vrai luxe, celui auquel on goûte dans la douceur et la simplicité du quotidien, à bonne distance de la surenchère et du tumulte, et sans pour autant s’ennuyer. En effet, souligne-t-on, si la ville est plus calme, elle ne dort pas pour autant, au point qu’il est «impossible de s’ennuyer dans cette ville où chaque coin de rue réserve une surprise».

Au programme de cette nouvelle vie sous le soleil de la ville des Alizées, une balade dans la médina classée à l’UNESCO, à la découverte des échoppes des artisans et des galeries qui peuplent les ruelles à l’atmosphère bohème. Ensuite, direction les remparts de la Sqala qui offrent un point de vue spectaculaire sur l’océan et une vue à 360° sur les alentours, et notamment sur le port de pêche et ses barques bleues, véritables emblèmes de l’ancienne Mogador.

À l’heure du déjeuner, c’est précisément vers le port que l’on se dirige pour s’attabler à l’une des guinguettes et déguster un délicieux poisson grillé, tout juste sorti de l’océan. Enfin, les amateurs d’activités en plein air, voire de sensations fortes, trouveront leur bonheur à Essaouira, véritable Mecque du kitesurf, et goûteront à la magie d’une balade à cheval, au coucher du soleil, sur la longue plage de sable blond qui se déroule aux abords de la ville.

La dolce vita? Assurément.

Par La Rédaction
Le 27/04/2026 à 10h16
#Essaouira#Retraite

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