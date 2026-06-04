Citroën lance la quatrième génération de la C3 au Maroc: le confort accessible dès 149.900 DH

Citroën lance au Maroc la quatrième génération de la C3, son best-seller mondial écoulé à plus de 5,6 millions d’exemplaires. La marque française dévoile un véhicule totalement réinventé, disponible en versions essence et MHEV hybride léger 48V, accessible au plus grand nombre avec un prix d’appel compétitif à partir de 149.900 dirhams, positionnant ce modèle sur un segment stratégique représentant plus de 25% du marché automobile national depuis 2020.

Un confort «tapis volant» et une architecture pensée pour le bien-être

Pour la première fois sur ce segment, la nouvelle C3 équipe de série l’ensemble de ses versions du système de suspension innovant Citroën Advanced Comfort®. Grâce à l’utilisation de doubles butées hydrauliques progressives, le véhicule absorbe et dissipe l’énergie des chocs, évitant les effets de rebond.

Le système fonctionne en deux étapes: pour une compression et une décompression légère, le ressort et l’amortisseur contrôlent les mouvements verticaux sans l’aide des butées. En cas de chocs importants, ils travaillent de concert avec les butées hydrauliques pour ralentir progressivement le mouvement. Contrairement à une butée mécanique classique, cette technologie dissipe l’énergie au lieu de la restituer, garantissant une sensation de glisse sur sol irrégulier.

Cet engagement se poursuit avec les sièges Citroën Advanced Comfort®, utilisant des mousses supplémentaires pour un accueil moelleux immédiat et un maintien optimal. L’architecture globale a été optimisée avec une hauteur de 1,57 mètre.

Copyright Marc and David @ Continental Productions

Cette configuration permet aux passagers avant de bénéficier de 100 mm de hauteur supplémentaire, offrant une position de conduite surélevée, dominante et sécurisante. Bien que contenue à 4,01 m de long et 1,76 m de large, la nouvelle C3 offre un habitacle plus spacieux: le dégagement aux genoux à l’arrière est supérieur de 20 mm, et l’espace aux coudes augmente de 19 mm à l’arrière et 21 mm à l’avant par rapport à la moyenne du marché. La garde au sol, portée à 163 mm contre 135 mm sur le modèle précédent, facilite l’accès à bord et renforce l’assurance sur les dos d’âne et nids-de-poule.

Transporter des objets et des bagages est facile dans la toute nouvelle C3. L’habitacle, plus grand, comporte des espaces de rangement utiles et astucieux sur les panneaux de porte, la console centrale et sous l’accoudoir central. Modularité confortable de la banquette arrière 60-40 et largeur entre les passages de roues arrière de 1.015 mm permettent de transporter des objets plus volumineux à tout moment, et le généreux volume de bagages de 310 litres derrière les sièges arrière devrait suffire pour la plupart des courses.

C-Zen Lounge: une révolution de l’habitacle

L’intérieur introduit le concept C-Zen Lounge, qui réinvente le tableau de bord. En supprimant le combiné d’instruments traditionnel, Citroën libère le champ de vision vers l’avant. La planche de bord est divisée en deux niveaux: des éléments techniques en partie haute et une section confortable en partie basse, enveloppée de tissu incurvé et inspirée par le design des canapés («Sofa Design»).

L’absence d’un combiné d’instruments traditionnel constitue une véritable nouveauté pour le niveau supérieur du tableau de bord. La nouvelle C3 utilise pour la première fois un nouvel affichage tête haute, Citroën Head Up Display, qui reflète les informations du véhicule sur une partie noire brillante, située entre le haut du tableau de bord et le bas du pare-brise.

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Cette solution intelligente garantit l’absence de duplication des informations, comme c’est traditionnellement le cas entre un système d’affichage tête haute et un combiné d’instruments, et permet aux conducteurs d’accéder facilement à toutes les informations clés dont ils ont besoin sans quitter la route des yeux.

Le nouveau volant multifonction compact est plus petit et plus facile à manipuler. Il est réglable en hauteur et en inclinaison, ce qui permet de s’adapter à la morphologie de tous.

Au centre du tableau de bord flotte un écran d’info-divertissement couleur de 10,25 pouces, légèrement orienté vers le conducteur, tandis que «My Citroën Play avec Smartphone Station» avec une application dédiée est proposée de série pour permettre aux propriétaires du modèle «You» d’accéder à la musique, à la radio, aux appels et à la navigation à partir de leur propre smartphone.

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La connectivité est pensée pour une utilisation intuitive et sécurisée. La version You intègre le système My Citroën Play avec station smartphone, utilisant la technologie NFC pour lancer automatiquement les applications de navigation ou de musique, pilotables via les commandes au volant.

La version Max propose le système My Citroën Drive avec un écran tactile de 10,25 pouces, orienté vers le conducteur, utilisant une architecture de widgets similaire à celle des smartphones et offrant une compatibilité sans fil avec Apple CarPlay et Android Auto.

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La quatrième génération de C3 inaugure un nouveau langage stylistique préfiguré par le concept Oli de 2022. La face avant, résolument verticale, arbore le nouveau logo ovale de la marque et une signature lumineuse à trois niveaux rappelant des lames.

Les surfaces sculptées, les ailes marquées et les lignes horizontales renforcent le caractère affirmé du véhicule, tandis que le pare-chocs arrière a été optimisé pour favoriser l’aérodynamisme. Les roues sont poussées vers les coins pour souligner la stabilité et la solidité de l’ensemble, posé sur des jantes allant jusqu’à 17 pouces.

La dotation technologique est complétée par des aides à la conduite essentielles pour la sécurité et la sérénité urbaine: le frein de stationnement électrique, l’aide au démarrage en pente, la commutation automatique des feux de route, l’alerte Coffee Break qui recommande une pause après deux heures de conduite, et l’aide au stationnement arrière couplée à une caméra de recul.

Avec cette nouvelle C3, Citroën confirme sa volonté d’allier audace stylistique, innovations technologiques et accessibilité financière pour répondre aux évolutions de la mobilité urbaine, tout en offrant une modularité accrue grâce à une banquette arrière 60-40 facilitant le chargement d’objets volumineux.