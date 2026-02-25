Lifestyle

À l’heure du Ftour: le tagine aux pruneaux, l’incontournable de la cuisine marocaine

La recette du tajine de boeuf aux pruneaux.

La recette du tajine de bœuf aux pruneaux.

Aujourd’hui, on succombe au mariage du salé-sucré avec cette délicieuse recette de tajine aux pruneaux.

Par La Rédaction
Le 25/02/2026 à 17h48

Plat phare de la gastronomie marocaine, le tajine aux pruneaux a le mérite de mettre tout le monde d’accord. Pour les palais peu habitués à ce mariage de saveurs salées et sucrées, la surprise est généralement au rendez-vous et laisse très vite place à l’extase culinaire.

Pendant Ramadan, pas question de se priver de ce plat traditionnel marocain. La cheffe Asmaa Alami qui officie aux cuisines du restaurant Casa José Bouskoura nous invite à la dégustation de cet incontournable de la table marocaine, avec une recette qui combine pruneaux et abricots caramélisés saupoudrés d’amandes effilées. Un délice qui ne se refuse pas.

#Cuisine marocaine#Gastronomie#Ftour#Ramadan

A l'heure du Ftour: Une paëlla haute en saveurs

À l'heure du Ftour: la recette du «kebab meghdour»

À l'heure du Ftour: la délicieuse recette de «foul gnawa»

Ramadan 2026: Le Petit Bouillon réinvente le ftour à Casablanca autour d'une formule à 250 DH

