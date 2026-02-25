À l’heure du Ftour: le tagine aux pruneaux, l’incontournable de la cuisine marocaine

Plat phare de la gastronomie marocaine, le tajine aux pruneaux a le mérite de mettre tout le monde d’accord. Pour les palais peu habitués à ce mariage de saveurs salées et sucrées, la surprise est généralement au rendez-vous et laisse très vite place à l’extase culinaire.

Pendant Ramadan, pas question de se priver de ce plat traditionnel marocain. La cheffe Asmaa Alami qui officie aux cuisines du restaurant Casa José Bouskoura nous invite à la dégustation de cet incontournable de la table marocaine, avec une recette qui combine pruneaux et abricots caramélisés saupoudrés d’amandes effilées. Un délice qui ne se refuse pas.