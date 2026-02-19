À l’heure du Ftour: la délicieuse recette de «foul gnawa»

Alors que la première journée de Ramadan touche à sa fin, il est temps de passer à table et de déguster de bons petits plats bien mérités. Pour alimenter notre imagination débordante et satisfaire les palais les plus exigeants, la cheffe Asmaa Alami qui officie aux commandes des cuisines de Casa José Bouskoura nous a donné rendez-vous sur la terrasse avec vue panoramique sur le Golf.

Le temps d’une recette concoctée en plein air, sous le soleil de Casablanca, Cheffe Asmaa nous prépare aujourd’hui une recette inattendue, originale et ultra onctueuse de «foul gnawa», ces petites fèves à œil noir qui se dégustent dans une savoureuse sauce tomate.

Et pour celles et ceux qui préfèrent déguster leur ftour confortablement installés au restaurant, rendez-vous à la table marocaine de Casa Cosé.