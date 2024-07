Nouvelle Peugeot 208: irrésistible et fun à conduire

La nouvelle Peugeot 208 offre plus d’allure avec un look irrésistible au design sportif, une posture féline et la nouvelle signature lumineuse Peugeot dans un esprit toujours plus moderne, plus d’émotion avec un Peugeot i-Cockpit encore plus digital et technologique qui dynamise le plaisir de conduite, plus d’excellence avec l’électrification dans ses gènes et une nouvelle E-208 offrant 400 km d’autonomie et les systèmes d’infodivertissement Peugeot de dernière génération.

Héritière d’une longue lignée de neuf générations de citadines Peugeot, la 208 connait un succès qui ne s’est jamais démenti depuis son lancement, fin 2019. En un peu plus de trois années, la 208 a été produite à près de 1.000.000 d’exemplaires dans le Monde. La nouvelle Peugeot 208 est ouverte à la prise de commande dès juillet 2024.

«Travailler sur un modèle aussi emblématique et qui connait un succès aussi important que la 208 est un exercice toujours délicat. Notre objectif était de porter le design et les prestations de la 208 à un niveau supérieur, tout en conservant l’âme de ce modèle, pour rester sur la plus haute marche du podium des ventes du segment B au Maroc. La nouvelle 208 est plus 208 que jamais: plus féline, plus fun à conduire, plus technologique… bref, plus irrésistible ! Et toujours plus électrifiée avec la nouvelle motorisation électrique proposant 400 km d’autonomie», a déclaré Jérôme Micheron, directeur du produit Peugeot.

Allure: un design accrocheur et athlétique, toujours irrésistible

Il est toujours difficile de toucher à une icône. Le défi des designers de Peugeot était simple: comment offrir une nouvelle modernité, un nouveau temps d’avance à la 208 tout en préservant l’allure si caractéristique et si irrésistible qui a fait son succès?

Matthias Hossann, directeur du design Peugeot: «L’équipe du design Peugeot a relevé avec enthousiasme le défi posé par la nouvelle 208. Nous voulions affirmer encore un peu plus sa personnalité, déjà forte, sans perdre l’esprit global de son design. La nouvelle face avant avec la nouvelle signature lumineuse Peugeot et, à l’arrière, les feux à trois griffes réinventées nous ont permis d’inscrire la nouvelle 208 dans la modernité de Peugeot, de lui donner une posture féline, tout en conservant la silhouette sculptée et athlétique que les clients aiment.»

Nouvelle Peugeot E-208.

Une mise en lumière spectaculaire avec la nouvelle signature Peugeot à l’avant introduite d’abord sur les nouvelles 508 et 508 SW, puis récemment sur le nouveau 2008, la nouvelle signature lumineuse Peugeot bénéficie aujourd’hui à la nouvelle 208. Élément caractéristique de cette signature, les trois longues griffes lumineuses verticales sont ici mises en valeur par leur intégration dans les inserts noir brillant du bouclier. Décalées vers les extrémités de la voiture, elles contribuent à donner à la 208 une posture plus solide et plus large visuellement.

Toutes les nouvelles 208 bénéficient de cette nouvelle signature lumineuse à l’avant. Sur les versions GT, cette mise en lumière spectaculaire est encore amplifiée: l’effet saisissant des trois griffes lumineuses est prolongé dans la fonction d’éclairage des projecteurs «full LED» par l’utilisation de trois modules optiques indépendants.

Une face avant qui prend une nouvelle dimension

Toutes les nouvelles 208 reçoivent une face avant inédite qui fait entrer la 208 dans la nouvelle ère du design Peugeot symbolisée par le nouvel emblème de la marque qui figure en son centre. Ce design qui traduit l’électrification grandissante de la gamme apporte plus de prestance à la nouvelle E-208.

Cette calandre arbore une trame évolutive de couleur caisse qui la fond littéralement dans le volume général du pare-chocs. L’ensemble n’est plus cloisonné, mais forme un tout, au bénéfice de la robustesse perçue, de l’efficience et de la modernité.

Lire aussi : Automobile: voici à quoi ressemble le nouveau Peugeot 2008

La nouvelle 208 réinvente l’emblématique signature lumineuse arrière de la Marque constituée de trois griffes rouges juxtaposées. La nouvelle venue reste fidèle à ces trois griffes, mais elles sont désormais horizontales. Constituées de trois élégants traits de LED qui prolongent le bandeau noir de volet de coffre, elles donnent plus d’assise en vue arrière et contribuent à une perception de plus grande largeur. Sur la version GT, les feux de recul et les clignotants sont également à LED.

De nouvelles couleurs impactantes et es jantes au design inédit

Se jouant des conventions, la nouvelle 208 a plus d’allure que jamais avec l’inédit Jaune Agueda, couleur de lancement. Autre nouvelle couleur, le Gris Selenium, élégant et discret pour une modernité réaffirmée.

La nouvelle E-208 est disponible en sept couleurs de carrosserie: Jaune Agueda, Gris Selenium, Gris Artense, Noir Perla, Blanc Banquise, Rouge Elixir et Bleu Vertigo. Sur toutes les nouvelles 208, les rétroviseurs sont noir brillant, quelle que soit la couleur choisie, et la version GT reçoit en série des passages de roues noir brillant et un toit ouvrant.

Nouvelle Peugeot E-208.

Le travail sur les jantes est un des éléments forts du nouveau design Peugeot. Illustrée par les roues disruptives proposées sur la 408, cette approche se poursuit sur les nouveaux modèles de la marque. La nouvelle 208 qui reçoit plusieurs types de jantes en alliage, toutes inédites, en taille 17 pouces (jante YANAKA diamantée biton avec inserts). Toutes les jantes en alliage sont dotées d’un centre de roue à 4 branches frappé du blason Peugeot, qui masque les écrous.

La nouvelle identité de la marque Peugeot et de nouveaux tissus élégants

Les badges avant, latéraux et arrière des nouvelles 208 bénéficient d’une nouvelle typographie et d’une nouvelle teinte Gris Basalte. A l’arrière, le monogramme Peugeot s’installe dorénavant seul sur toute la largeur du bandeau de volet de coffre. La E-208 reçoit un badge «E» de couleur Bleu Dichroïque et Blanc.

Le raffinement et l’élégance des tissus de sièges inédits bénéficient pour toutes les nouvelles 208, en particulier par la nouvelle sellerie noire avec des surpiqûres Vert Adamite disponible sur la version GT. Cette dernière porte au plus haut point le soin du détail avec une garniture de planche de bord et des accoudoirs qui sont également soulignés d’élégantes surpiqûres Vert Adamite.

Lire aussi : Peugeot célèbre l’événement «Star with Allure» en compagnie de Garou

C’est sur la première génération de 208 que Peugeot introduisit son emblématique i-Cockpit. Aujourd’hui, toujours plus technologique, connecté et ergonomique, il reste au cœur du plaisir de conduire procuré par la nouvelle Peugeot 208.

Le combiné d’instruments positionné idéalement à hauteur des yeux du conducteur est digital sur 208. Sa généreuse dalle numérique de 10 pouces bénéficie d’un nouveau design et, d’un affichage 3D. Le conducteur peut personnaliser la couleur de l’affichage ainsi que la disposition et la hiérarchie des informations selon ses préférences.

Un grand écran central tactile de 10 pouces pour toutes les nouvelles 208

Le grand écran central tactile de 10 pouces est généralisé en série sur toutes les nouvelles 208, alors qu’auparavant les deux premiers niveaux de finition étaient dotés d’un écran de 7 pouces. Cette interface idéale permet de commander facilement la dernière génération des systèmes d’infodivertissement Peugeot i-Connect et Peugeot i-Connect Advanced. Sur E-208, l’écran central est de technologie HD. Les touches piano sont conservées sous l’écran central pour permettre un accès rapide aux fonctions clés.

Le volant compact et un éclairage d’ambiance dynamique

Au cœur du Peugeot i-Cockpit, le volant compact est un des instruments du plaisir de conduite, offrant une agilité et une précision inégalées. Le volant compact des nouvelles 208 intègre en son centre le nouveau blason Peugeot et, le cas échéant, le nouveau badge GT sur la partie inférieure de sa jante. Pour une ergonomie optimale, il accueille les commandes du système multimédia (audio, téléphone) ainsi que le volume et la commande vocale.

Nouvelle Peugeot E-208.

Huit couleurs différentes, dont certaines inédites, sont à la disposition des utilisateurs de la nouvelle E-208 GT ! Les différentes teintes se coordonnent désormais avec celles de l’écran central tactile et, le cas échéant, prennent en compte le mode de conduite sélectionné.

Excellence: l’électrification dans les gènes et la connectivité portée à un niveau inédit

La nouvelle E-208 élargit son terrain de jeu en franchissant une étape majeure en matière d’électrification et de connectivité. Sa nouvelle motorisation 100 % électrique offrant plus de 400 km d’autonomie.

La nouvelle E-208 propose la motorisation 100 % électrique de 115 kW/156 ch, associée à une batterie de 51 kWh, offrant 400 km d’autonomie (cycle mixte WLTP). Deux types de chargeurs embarqués sont disponibles, répondant à tous les usages et toutes les solutions de recharge: de série, un chargeur monophasé de 7,4 kW et, en option, un chargeur triphasé de 11 kW. Les temps de recharge de 20 % à 80 % estimatifs sont de moins de 30 mn depuis une borne publique (100 kW), de 4h40 depuis une WallBox (7,4 kW) et de 11h10 depuis une prise renforcée (3,2 kW).

La dernière génération des systèmes d’information connectés Peugeot

La nouvelle 208 bénéficie désormais en série du système Peugeot i-Connect. Tous deux sont commandés via l’écran tactile central haute définition de 10 pouces, facilement personnalisable, multi-fenêtres avec des «widgets» ou raccourcis, très facile d’usage et réactif à la manière d’un smartphone. Il est ainsi aisé de balayer les différents menus de gauche à droite, de haut de bas pour les notifications ou encore avec un appui à 3 doigts pour faire apparaître le mur des applications.

Nouvelle Peugeot E-208.

À tout moment il est facile de revenir à la page principale en appuyant sur la touche piano «Home» située sous l’écran. Sur le haut de l’écran, un bandeau permanent affiche les informations de température extérieure et de climatisation, la position dans les pages de widgets, les données de connectivité, les notifications et l’heure. Le système Peugeot i-Connect offre une connectivité complète grâce une fonction mirroring sans fil (Apple CarPlay/Android Auto).

Afin d’accompagner les utilisateurs et de répondre à leurs interrogations, le système intègre la documentation de bord ainsi que des tutoriels. Les nouvelles 208 disposent désormais en série de 3 prises USB-C (deux à l’avant, une à l’arrière) et d’une prise USB-A (à l’arrière). La E-208 dispose d’un chargeur à induction pour smartphone de 15W (contre 5W précédemment). Toujours situé derrière le volet de la console centrale il permet de rapidement recharger le smartphone lorsque celui- ci est utilisé pour la fonction mirroring sans fil.

Des caméras haute définition d’aide au stationnement

La nouvelle caméra d’aide au stationnement arrière de la nouvelle Peugeot 208 offre maintenant une image en haute définition. En plus des nouvelles caméras haute définition d’aide au stationnement (voir ci-dessus), la nouvelle 208 propose à son utilisateur de nombreux dispositifs qui simplifient et sécurisent la conduite, un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction Stop and Go et consigne de distance inter-véhicules ajustable, et un freinage automatique d’urgence avec alerte de risque de collision: il détecte les piétons et les cyclistes, de jour comme de nuit, à partir de 7 km/h et jusqu’à 140 km/h.

Lire aussi : Grand succès pour la Peugeot E-Racing Cup, première coupe d’e-sport automobile au Maroc

La batterie de la nouvelle Peugeot E-208 est garantie 5 ans ou 100 000 km et un certificat de capacité batterie est édité lors de la révision, afin de certifier le niveau de capacité de sa batterie. La nouvelle Peugeot E-208 conserve les mêmes dimensions extérieures compactes: 4,055 m de long, 1,745 m de large (hors rétroviseurs), 1,43 m de haut. Le volume de coffre est inchangé à 309 litres (sous tablette).