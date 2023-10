Automobile: voici à quoi ressemble le nouveau Peugeot 2008

Peugeot vient de dévoiler le très attendu lifting de son SUV Peugeot 2008, deuxième modèle à adopter la nouvelle signature lumineuse identitaire Peugeot, précise la marque via un communiqué. Cette métamorphose audacieuse redéfinit les codes du SUV et s’affirme comme une référence incontournable.

Le nouveau Peugeot 2008, doté des dernières technologies d’aide à la conduite et de l’innovant Peugeot i-Cockpit® 3D, change les règles du jeu et possède tous les atouts pour rester sur la plus haute marche du podium des SUV compacts.

Le Peugeot 2008 franchit aujourd’hui une nouvelle étape en matière de design et de technologie et affiche ses nouvelles performances. Plus particulièrement, il offre plus d’allure avec son caractère élégant et son design affirmé de SUV.

Lire aussi : Peugeot lance son showroom virtuel, innovant et pratique

Grâce à sa silhouette robuste et fluide, à la garde au sol surélevée, le SUV compact Peugeot 2008 captive avec son design audacieux. Ses lignes aiguisées et son style expressif révèlent une personnalité singulière, tout en privilégiant praticité, modularité et espace intérieur.

Le nouveau Peugeot 2008 offre également plus d’émotion au volant avec son incomparable i-Cockpit® 3D enrichi d’un écran central 10 pouces haute définition et son excellente tenue de route et promet une expérience de conduite inédite. Le poste de conduite Peugeot i-cockpit offre une ergonomie exceptionnelle, garantissant agilité et plaisir de conduire incomparables.

Le nouveau modèle promet également plus d’excellence avec ses nouvelles technologies embarquées. Du design au choix des matériaux, le Peugeot 2008 ne doit rien au hasard. L’exigence transparait dans les moindres détails.

Le nouveau SUV compact Peugeot 2008 brille par son design audacieux et son style distinctif. Des signatures lumineuses avant-gardistes aux nouvelles jantes en alliage, en passant par une calandre élargie, le véhicule incarne la puissance et l’élégance.

Ses projecteurs full LED arborent trois longues griffes lumineuses à l’avant, tandis que l’arrière se pare également de trois griffes LED, créant ainsi une signature lumineuse distinctive qui renforce sa personnalité, alliant élégance, robustesse et raffinement.

Lire aussi : Essai du Peugeot Landtrek, pick-up robuste, fiable et véritable tout-terrain de la marque au lion

Le nouveau Peugeot 2008 se distingue également par l’utilisation de matériaux haut de gamme et l’intégration de nouvelles technologies de pointe. L’expérience à bord est à la pointe de la modernité, avec des fonctionnalités telles que la connectivité embarquée Mirror Screen. L’intérieur raffiné est également sublimé par des garnissages de série et des décors intérieurs élégants.

«Avec le nouveau 2008, Peugeot continue de renforcer son identité technologique et féline. Un des éléments clés du travail du design est la mise en scène de la face avant qui magnifie la signature à 3 griffes. Elle renforce le style robuste et musclé qui fait le succès de ce SUV sur tous les marchés et illustre la montée en gamme que connaît le nouveau 2008», a déclaré Matthias Hossann, directeur design chez Peugeot.

Le nouveau SUV 2008 propose une gamme simple qui se décline en deux versions:

Allure: une version milieu de gamme dès l’entrée de gamme avec une dotation riche en équipements avec l’écran tactile 10 pouces, combiné numérique et phares full LED.

GT: la version haut de gamme offre davantage de style et de technologie avec notamment les jantes en alliage diamantées 18p, le toit ouvrant, le combiné numérique 3D et le Visiopark2 qui comprend deux caméras grand angle à 180 qui permettent de reconstruire une vue aérienne à 360 degrés.