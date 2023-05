Peugeot célèbre l’événement «Star with Allure» en compagnie de Garou

Les invités ont eu le privilège d’assister à une exposition haute couture exceptionnelle, ainsi qu’à un défilé de mode novateur mettant en vedette les derniers modèles Peugeot. Les accessoires présentés ont été créés à partir de pièces recyclées de voitures Peugeot telles que des chambres à air, des pneus, du laiton et des ceintures de sécurité.

Une séance photos a également été organisée autour des véhicules Peugeot pour immortaliser cet événement unique. Les créations ont été réalisées par Myriam Bouafi de la Maison MB et Ghita Lhrichi (Handmade). Cette démarche reflète l’engagement de Peugeot en faveur de la durabilité, de l’innovation et de l’excellence à tous les niveaux de son activité.

Garou

Le point d’orgue de la soirée était le concert acoustique de Garou, star internationale qui allie Allure et Excellence, ce fut un moment inoubliable, où les invités ont été transportés par les émotions transmises par la musique et la voix de l’artiste. Garou a su séduire le public avec sa voix puissante et sa présence charismatique sur scène. Le chanteur a revisité son répertoire, ainsi que celui de ses idoles, pour le plus grand plaisir de l’audience.

En première partie de ce concert, l’artiste et influenceuse marocaine Safia Tazi, dont le single «Ghandirha» a connu un bel accueil du public, a offert une prestation émouvante et envoûtante. La chanteuse marrakchie Sofia Mestari a également été présente pour compléter cette soirée musicale exceptionnelle.

Peugeot Star with allure

«Nous sommes ravis d’avoir organisé l’événement Star with Allure, et d’avoir offert une expérience unique à nos clients et partenaires et de présenter notre promesse, The Power of Allure», a déclaré Younes El Aouad, directeur de la marque Peugeot.

«Star with Allure» était une soirée inoubliable qui a su captiver l’audience, offert un moment de détente et d’évasion, combinant musique, mode et élégance. Peugeot a su créer une expérience unique pour ses invités.