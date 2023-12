Double consécration pour inwi lors de l’African Cristal Festival 2023

Nouvelle consécration pour inwi. Dans un communiqué, l’opérateur indique que le prix de la «Créativité long-terme» a été attribué à sa collaboration réussie avec Hassan El Fad sur le segment prépayé, à travers son personnage «Kabour».

Cette distinction constitue, selon inwi, un hommage à la créativité et l’ingéniosité de la collaboration avec la star de l’humour marocain. «Grâce à la synergie narrative mise en place et au renouveau continu des plateformes de communication, la marque inwi a réussi à captiver le public marocain depuis plusieurs années, lui offrant des moments de divertissement purs via un contenu de marque connivent et valorisant les offres de recharge proposées par l’opérateur», indique l’opérateur.

Partenaire officiel du football national, inwi s’est vu également décerner le prix du «Meilleur usage de la photographie pour le digital» pour la campagne dédiée à la dernière compétition continentale de football féminin. Cette campagne a été saluée pour son originalité, sa créativité et son engagement pour soutenir l’équipe nationale féminine.

«Ces distinctions matérialisent les efforts déployés par l’opérateur global plaçant l’innovation, la créativité et la proximité avec le consommateur marocain au cœur de toutes ses actions», souligne inwi.

L’African Cristal Festival est aujourd’hui l’un des événements phares de l’écosystème africain de la publicité, de la communication et des médias. Il récompense les meilleures campagnes publicitaires utilisant des références culturelles qui les rendent authentiques et uniques.