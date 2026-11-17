a publication, le 12 novembre 2026, d’un nouveau document au Bulletin officiel espagnol remet sur la table le projet de troisième interconnexion électrique entre le Maroc et l’Espagne. Ce document, qui porte sur la planification du réseau électrique espagnol pour la période 2025-2030, mentionne le Maroc parmi les interconnexions prises en compte.

Datée du 3 novembre, cette déclaration environnementale stratégique constitue une nouvelle étape administrative dans la planification du réseau électrique espagnol. Elle ne représente toutefois ni une autorisation définitive de construction du troisième câble sous-marin ni une annonce de lancement des travaux. Elle intervient alors que le calendrier initial du projet, annoncé en 2019, a été révisé et que son coût prévisionnel a été réévalué.

Les interrogations soulevées par les documents espagnols portent principalement sur le financement de l’infrastructure, son évaluation économique et les contraintes techniques liées à sa réalisation.

Un coût presque doublé malgré des caractéristiques techniques revues à la baisse

Dans un rapport daté du 9 juin 2026, la Commission nationale des marchés et de la concurrence (CNMC), le régulateur espagnol, relève que l’investissement prévisionnel pour la troisième interconnexion est passé de 234,7 millions d’euros dans la planification 2021-2026 à 434,6 millions dans la proposition couvrant la période 2025-2030. Une augmentation d’environ 85%.

Ces montants correspondent à des estimations d’investissement pour l’ensemble de l’interconnexion, et non à des dépenses déjà engagées.

Cette hausse des coûts soulève d’autant plus de questions que certaines caractéristiques techniques du projet ont été revues à la baisse, relève la CNMC. Le nombre de positions électriques prévues est passé de six à quatre, tandis que la longueur du câble sous-marin a été ramenée de 52 à 42 kilomètres. La Commission souligne que ces modifications, accompagnées de coûts unitaires plus élevés, ne sont pas suffisamment justifiées dans la proposition de planification.

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La répartition du financement entre les deux pays constitue un autre point examiné par le régulateur. La CNMC demande que soient précisés les investissements correspondant à la partie espagnole, dans l’hypothèse où un accord de partage des coûts aurait été établi avec le Maroc.

Elle réclame également une évaluation plus détaillée des bénéfices économiques attendus. Le Maroc n’étant pas membre de l’Union européenne, le régulateur estime nécessaire de démontrer que les retombées pour les consommateurs espagnols justifieront les investissements supportés par leur système électrique.

Le projet remonte au 14 février 2019, lorsque le Maroc et l’Espagne avaient conclu un mémorandum d’entente à l’occasion de la visite des souverains espagnols dans le Royaume. L’accord confiait à l’Office national de l’électricité et de l’eau potable (ONEE) et à Red Eléctrica, gestionnaire du réseau espagnol, les études techniques et économiques nécessaires à sa réalisation.

Une mise en service désormais envisagée à l’horizon 2030

D’une capacité technique prévue de 700 mégawatts (MW), cette troisième liaison doit renforcer les deux interconnexions déjà opérationnelles entre les deux pays, mises en service respectivement en 1997 et 2006. Ces dernières disposent ensemble d’une capacité technique de 1.400 MW. La réalisation du nouveau câble porterait cette capacité cumulée à 2.100 MW.

Lors de son annonce en 2019, le projet était évalué à environ 150 millions d’euros, dont 75 millions pour la partie espagnole, avec une mise en service envisagée avant 2026. Cette première estimation financière ne peut toutefois être directement comparée aux montants des planifications ultérieures sans tenir compte de l’évolution du périmètre et des méthodes de calcul.

Sept ans plus tard, la mise en service figure désormais à l’horizon 2030 dans la proposition de planification espagnole. Cette échéance reste néanmoins soumise à plusieurs paramètres techniques et financiers.

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Dans son rapport, la CNMC attire notamment l’attention sur les difficultés techniques liées à la traversée du détroit de Gibraltar. La profondeur des fonds marins, la puissance des courants et l’irrégularité du relief sous-marin imposent des solutions particulières pour la pose et la protection des câbles.

À ces contraintes s’ajoutent les tensions sur le marché des équipements sous-marins, notamment la disponibilité limitée des fournisseurs spécialisés et le risque de nouvelles augmentations des coûts.

Selon la CNMC, ces difficultés pourraient conduire à une mise en service en 2033 ou 2034. Il ne s’agit cependant pas d’un nouveau calendrier officiellement arrêté, mais d’un scénario de risque que le régulateur demande de prendre en compte dans les évaluations techniques et financières.

Les documents consultés identifient ainsi plusieurs contraintes liées à la réalisation de l’infrastructure, sans permettre d’établir précisément les raisons de l’évolution de son calendrier initial.

Un enjeu pour l’approvisionnement électrique du Maroc

Au-delà des aspects techniques et financiers, cette troisième interconnexion présente un intérêt pour la sécurité d’approvisionnement du Maroc et le développement des échanges énergétiques avec l’Espagne.

Les deux liaisons existantes permettent déjà aux deux pays d’échanger de l’électricité dans les deux sens à travers le détroit de Gibraltar. Toutefois, les données récentes montrent que le Maroc reste largement importateur dans ses échanges avec son voisin espagnol.

Selon les chiffres provisoires de Red Eléctrica pour 2025, le solde des échanges électriques programmés entre les deux pays a atteint 3.743 gigawattheures (GWh) en faveur des exportations espagnoles, contre 2.537 GWh en 2024. Il s’agit du niveau le plus élevé depuis 2017.

Ces données montrent que les échanges électriques entre les deux pays restent largement dominés par les importations marocaines en provenance d’Espagne. Les infrastructures existantes permettent néanmoins au Maroc d’exporter également de l’électricité vers son voisin espagnol.

Renforcer les possibilités d’interaction des énergies renouvelables

Leur importance s’était notamment illustrée lors de la panne électrique majeure du 28 avril 2025 dans la péninsule Ibérique. Le Maroc avait alors contribué au rétablissement de l’alimentation électrique espagnole à travers les liaisons existantes, dans le cadre des opérations coordonnées entre les gestionnaires des réseaux.

Dans ce contexte, la construction d’une troisième interconnexion permettrait d’augmenter les capacités techniques d’échange entre les deux pays et de renforcer les possibilités d’intégration des énergies renouvelables. Elle pourrait également offrir davantage de souplesse dans la gestion des réseaux électriques, sous réserve de la réalisation des investissements nécessaires.

Reste à déterminer quand cette infrastructure pourra voir le jour. Si l’échéance de 2030 figure dans la proposition de planification espagnole, les réserves formulées par le régulateur sur les coûts et les contraintes techniques laissent planer des incertitudes sur le calendrier de réalisation du projet.