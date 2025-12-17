Le câble sous-marin Medusa relie Nador et renforce la connectivité internationale du Maroc

Le Maroc a franchi une étape majeure dans son intégration aux réseaux mondiaux de communication en s’inscrivant sur l’une des infrastructures télécoms les plus ambitieuses de la région méditerranéenne. Le câble sous-marin Medusa, long de plus de 8.700 kilomètres et reliant près d’une vingtaine de points d’atterrissement entre l’Europe, l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient, dispose désormais d’un point stratégique à Nador. «Ce nouvel ancrage ne constitue pas simplement une extension technique du réseau international du Royaume, il reflète également un repositionnement du Maroc dans la géographie mondiale des échanges numériques», explique le quotidien Les Inspirations Eco dans son édition du 18 décembre.

L’atterrissement de Medusa à Nador illustre la volonté du pays de diversifier ses routes de connectivité. Jusqu’ici, les liaisons internationales marocaines étaient concentrées sur quelques corridors traditionnels, limitant la résilience et la capacité du réseau. Le nouveau câble permet de pallier ces limites en offrant des voies supplémentaires pour le transit des données, tout en répondant à l’explosion des usages numériques, à l’essor du cloud, à l’intelligence artificielle et aux flux de données transfrontaliers. La capacité globale du système Medusa peut dépasser 20 téraoctets par seconde, voire atteindre 24 téraoctets selon les configurations. Cette infrastructure conforte la position du Maroc comme passerelle numérique naturelle entre l’Europe et l’Afrique, tout en réduisant sa dépendance à des routes uniques et en sécurisant les échanges internationaux. Elle constitue également un levier pour améliorer la qualité de service et accompagner la transformation digitale des entreprises et des administrations.

«Orange Maroc a été chargée de concevoir et d’exploiter la première station d’atterrissement open access du pays, située à Nador», note Les Inspirations Eco. La Cable Landing Station, développée par l’opérateur sur une surface de 3.500 m², a été construite en seulement quinze mois. Pensée comme une infrastructure neutre, sécurisée et évolutive, elle dispose d’une capacité IT de 140 kW et peut supporter jusqu’à 20 téraoctets par seconde de trafic international. Les opérations d’atterrissement ont mobilisé l’expertise internationale d’Orange Marine et d’Elettra Tlc, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur, de la pose du câble à son exploitation. Ce projet s’inscrit dans une stratégie de long terme, marquée par plus de 100 milliards de dirhams d’investissements réalisés au cours des 25 dernières années, et traduit la volonté du Royaume de faire de ses infrastructures critiques un pilier de sa souveraineté numérique.

«L’opérateur inwi tire également parti du câble Medusa pour renforcer ses routes de connectivité internationales», précise Les Inspirations Eco. Il a mis en place une liaison très haut débit de 1.416 kilomètres reliant Nador à Marseille, ajoutant une nouvelle route stratégique vers l’Europe. Cette connexion complète les liaisons existantes et renforce significativement la redondance du réseau national. Pour inwi, l’objectif est double : améliorer la fiabilité et la résilience des communications internationales face à la croissance rapide des usages numériques, et soutenir l’attractivité économique et technologique du Maroc. En intégrant une infrastructure ouverte et de dernière génération, l’opérateur consolide son écosystème télécom et contribue à réduire les fractures numériques à travers le pays.

Le projet Medusa s’inscrit pleinement dans la stratégie Maroc Digital 2030, qui vise à bâtir un écosystème numérique souverain, inclusif et compétitif. En multipliant les routes de connectivité, le Royaume augmente sa capacité à absorber les chocs, à sécuriser ses flux de données et à offrir un environnement fiable aux investisseurs internationaux. Le choix d’un modèle open access, tant au niveau de la station d’atterrissement que du câble sous-marin, ouvre la voie à l’arrivée de nouveaux acteurs, tels que les hyperscalers et autres opérateurs internationaux. À terme, cette ouverture pourrait favoriser l’implantation de centres de données, le développement de services cloud régionaux et l’émergence de nouvelles applications liées à l’intelligence artificielle et aux services numériques à forte valeur ajoutée.

Avec Medusa, le Maroc renforce ses capacités techniques tout en consolidant une ambition stratégique de long terme: devenir un hub numérique régional de référence. En s’appuyant sur des acteurs nationaux structurants comme Orange Maroc et inwi, le pays affirme sa volonté de maîtriser ses infrastructures critiques tout en s’intégrant pleinement aux grandes routes mondiales de la donnée.