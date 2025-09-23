Xlinks: Sila Atlantic, un câble sous-marin géant pour acheminer l’énergie solaire du Maroc vers l’Allemagne

Porté par l’entreprise Xlinks Germany GmbH, ce projet d’envergure prévoit la construction d’un câble sous-marin de 4.800 kilomètres, le plus long jamais réalisé, pour transporter de l’électricité verte à bas coût depuis le Maroc jusqu’en Allemagne.

D’après les données rapportées par le quotidien économique allemand Handelsblatt et reprises par N-TV, ce câble pourrait fournir jusqu’à 26 térawattheures d’électricité par an, soit environ 5% de la consommation électrique annuelle de l’Allemagne.

Les experts voient en «Sila Atlantic» de nombreux avantages, bien que «des projets similaires aient déjà échoué», rappelle N-TV. Timon Wehnert, de l’Institut Wuppertal pour le climat, l’environnement et l’énergie, souligne que le principal atout réside dans l’accès à un important potentiel de production d’électricité, principalement solaire, mais aussi éolienne, en Afrique du Nord.

Lire aussi : Après le retrait de Londres, Xlinks rebondit avec Sila Atlantik, un mégaprojet de câble électrique entre le Maroc et l’Allemagne

Selon cet expert, l’électricité produite dans le sud-est nettement moins chère, en raison d’un ensoleillement bien plus important. Le Maroc bénéficie de 360 jours de soleil par an, ce qui permet une meilleure planification et une réduction significative des besoins en stockage. Par ailleurs, l’arrivée de cette électricité verte sur le marché pourrait contribuer à une baisse générale des prix.

N-TV précise que les grandes entreprises industrielles allemandes sont particulièrement demandeuses d’électricité verte à un tarif compétitif. Toutefois, le projet «Sila Atlantic» devra surmonter plusieurs défis, notamment en ce qui concerne le cadre politique et législatif nécessaire pour sécuriser les investissements colossaux qu’il implique.

Il est donc essentiel de soutenir et sécuriser ce projet. Comme l’ont montré des initiatives précédentes telles que Desertec, un bon concept ne garantit pas la réussite sans un cadre propice. Si tous les voyants sont au vert, «Sila Atlantic» pourrait s’imposer comme un pilier de la transition énergétique, même s’il ne couvrirait qu’une part limitée, environ 5% des besoins en électricité de l’Allemagne.