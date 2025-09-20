Après le retrait de Londres, Xlinks rebondit avec Sila Atlantik, un mégaprojet de câble électrique entre le Maroc et l’Allemagne

Un ambitieux projet énergétique baptisé “Sila Atlantik”, porté par la société Xlinks Germany GmbH, suscite une attention croissante de la presse allemande. Ce mégaprojet vise à acheminer de l’électricité verte produite au Maroc jusqu’en Allemagne via un câble sous-marin de près de 4.800 kilomètres.

Le quotidien économique Handelsblatt estime que ce projet a toutes les chances de devenir une réalité grâce à une conjoncture technologique et économique plus favorable qu’auparavant. L’objectif: fournir jusqu’à 26 térawattheures par an d’électricité solaire et éolienne, soit environ 5 % de la consommation allemande, à partir de centrales photovoltaïques et éoliennes implantées au Maroc, un pays “riche en soleil et en vent”.

Contrairement à l’initiative Desertec, lancée en 2003 mais abandonnée faute de rentabilité et de soutien politique, “Sila Atlantik” bénéficie aujourd’hui de coûts de production d’énergies renouvelables en forte baisse, ce qui renforce sa viabilité économique, ajoute le journal allemand. Le transport de l’électricité jusqu’en Allemagne serait assuré par des câbles à haute tension, fabriqués localement au Maroc, et longeant la côte ouest de l’Europe jusqu’à plusieurs points de raccordement sur le territoire allemand.

Lire aussi : Coup de tonnerre pour le projet Xlinks: le gouvernement britannique refuse de faire jouer sa garantie d’achat

Pour sa part, le site Focus Online s’interroge sur la faisabilité du projet et ses implications pour les consommateurs allemands, mettant en avant une électricité plus verte et moins chère, une réduction des émissions de CO2, un renforcement du réseau dans le sud de l’Allemagne et de nouvelles perspectives pour des secteurs énergivores comme l’intelligence artificielle.

Cependant, l’article évoque aussi plusieurs points de vigilance: un coût estimé entre 30 et 40 milliards d’euros, des besoins de garanties publiques, ainsi que des défis techniques, notamment la disponibilité des câbles requis, encore peu répandus sur le marché.

Des soutiens de poids dans l’industrie

Même si les promoteurs de “Sila Atlantik” ne sont pas encore officiellement nommés, Focus Online assure qu’ils ont collaboré avec des acteurs majeurs du secteur de l’énergie, comme EnBW ou Ørsted. Une éventuelle participation de géants tels qu’Eon ou Uniper viendrait renforcer la crédibilité du projet.

La marque “Sila Atlantik”, propriété de Xlinks Germany GmbH, a été officiellement enregistrée auprès de l’Office allemand des brevets et des marques (DPMA). Le dépôt a été effectué le 31 janvier 2025, et l’enregistrement validé le 5 mai 2025. Une étape symbolique qui témoigne de l’avancement du projet et de ses ambitions à long terme.