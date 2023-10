Transport aérien: suspension des vols des compagnies israéliennes El Al et Arkia entre Marrakech et Tel-Aviv

Plus aucune liaison aérienne directe n’est désormais active entre le Maroc et Israël. Les deux compagnies aériennes israéliennes El Al et Arkia ont également suspendu leurs vols opérés entre Marrakech et Tel-Aviv, et ce jusqu’à nouvel ordre, a appris Le360 de sources informées.

Entrée en vigueur dès ce lundi 23 octobre, cette suspension concerne, rien que pour cette semaine, 14 vols qui devaient être assurés par lesdites compagnies entre la ville ocre et Tel-Aviv, dont 3 au titre de cette journée de lundi (2 vols d’El Al et un vol d’Arkia).





Rappelons que Royal Air Maroc (RAM) avait décidé de suspendre ses vols entre Casablanca et Tel-Aviv dès le 7 octobre, jour du déclenchement des hostilités entre le mouvement Hamas et Israël, suspension qui reste valable jusqu’au 30 octobre.

Les compagnies El Al et Arkia, qui avaient décidé de conserver leurs lignes entre le Maroc et Israël, avaient assuré, la semaine dernière, 17 vols entre Marrakech et Tel-Aviv, soit 8 arrivées à l’aéroport international Marrakech Ménara, et 9 départs vers l’aéroport Ben Gourion Tel-Aviv. Ces vols, opérés par des appareils Boeing pour El Al, et des Airbus pour Arkia, ont transporté chacun entre 174 et 239 passagers.