RAM suspend ses vols de et vers Tel-Aviv jusqu’à nouvel ordre, ceux d’El Al et Arkia toujours opérationnels

À l’instar de ce qui a été décidé par la majorité des compagnies aériennes internationales, Royal Air Maroc (RAM) a décidé de suspendre ses vols de et vers Israël, apprend Le360 de sources informées.

RAM, qui assure six rotations hebdomadaires entre Casablanca et Tel-Aviv avait déjà annulé, samedi dernier, jour du déclenchement des hostilités entre Israël et le mouvement Hamas, le vol nocturne (AT228) qui devait relier la métropole et Tel-Aviv. Et, conclusion logique, celui qui devait relier les deux villes le dimanche 8 octobre.

En raison de la situation actuelle en Israël, nous sommes contraints d’annuler les vols AT228 du 7 octobre et AT229 du 8 octobre en provenance et à destination de Tel Aviv. pic.twitter.com/BZbpiwUREV — Royal Air Maroc (@RAM_Maroc) October 7, 2023

Selon un document officiel de l’Office national des aéroports (ONDA), consulté par Le360, deux compagnies aériennes israéliennes ont maintenu leurs vols entre Tel-Aviv et Marrakech.

Il s’agit des compagnies El Al et Arkia qui ont programmé chacune, et dès ce lundi, des vols quotidiens entre Tel-Aviv et Marrakech.