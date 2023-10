RAM: les vols en provenance et à destination de Tel Aviv annulés jusqu’au 19 octobre

La liaison aérienne de et vers Tel Aviv assurée par Royal Air Maroc (RAM) est suspendue depuis le samedi 7 octobre. Ce jour-là, on se rappelle, en raison de l’escalade des violences dans la bande de Gaza, la compagnie aérienne nationale avait décidé d’annuler son vol prévu en soirée entre Casablanca et Tel Aviv.

Depuis, l’annulation des vols de RAM, assurés à raison de six rotations hebdomadaires entre Casablanca et Tel Aviv, est toujours en vigueur. «En raison de la situation actuelle en Israël, nous sommes contraints d’annuler les vols AT228 (des) 14, 15, 16, 17 et 18 octobre et AT229 (des) 15, 16, 17, 18 et 19 octobre en provenance et à destination de Tel Aviv», a annoncé la compagnie sur X.

Annonce importante 📷



Dans un avis destiné aux détenteurs de billets à destination et en provenance de l’aéroport Ben Gourion de Tel Aviv à bord des vols annulés, RAM offre des possibilités. Il s’agit notamment d’un seul changement gratuit, selon la disponibilité, de et vers Tel Aviv pour une nouvelle date de voyage dans les 15 jours suivant la date du vol initial, ou du remboursement du billet dans son moyen de paiement d’origine.

«Nous invitons les passagers dont les vols ont été annulés à ne pas se présenter à l’aéroport et de contacter leur point de vente initial ou le call center RAM pour bénéficier de ces dispositions», précise-t-on.

Pour rappel, la plupart des autres transporteurs aériens, dont United Airlines, American Airlines, Delta Air Lines, Air France-KLM et Lufthansa, ont également suspendu leurs liaisons vers l’aéroport international Ben Gourion de Tel Aviv, depuis samedi pour la plupart .

Des vols quotidiens Tel Aviv-Marrakech sont par ailleurs maintenus par les deux compagnies aériennes israéliennes El Al et Arkia.