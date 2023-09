RAM s’allie à la startup israélienne Fetcherr pour développer un système de tarification basé sur l’IA

Royal Air Maroc (RAM) souhaite moderniser son système de tarification. Pour relever ce challenge, elle s’est associée à la startup israélienne Fetcherr, qui a créé le Generative Pricing Engine (GPE), qui permet une tarification entièrement automatisée grâce à l’intelligence artificielle (IA). En vertu de ce partenariat, le transporteur national utilisera cette technologie, fait savoir la startup israélienne dans un communiqué.

D’après Fetcherr, le GPE prend en compte toutes les variables du marché en temps réel pour augmenter ou diminuer les prix. Ce système permet aussi une tarification automatisée de l’ensemble du processus, de la tarification à la publication, pour optimiser les opérations, réduire les besoins en main-d’œuvre, et publier les tarifs en temps réel.

«Ce partenariat a été acté après que Fetcherr s’est vu décerner la première place dans la catégorie gestion des revenus lors de la deuxième édition du RAM Digital Open Innovation Program», précise la startup.

Lire aussi : Transport aérien: ce qu’il faut savoir sur le mémorandum d’entente signé entre Royal Air Maroc et Air Sénégal

L’objectif de ce programme était d’inviter des entrepreneurs de plusieurs pays dans le monde à proposer des solutions pour révolutionner les services offerts par RAM. Au total, 300 startups y ont participé dans douze catégories. Les dix finalistes, sélectionnés par un jury composé par les principaux dirigeants de RAM, ont séjourné pendant une semaine à Fès pour présenter leurs différents projets.

Innover dans la gestion des recettes

Selon RAM, la collaboration avec Fetcherr lui permettra d’innover davantage en matière de gestion des recettes. «Ce partenariat démontre notre engagement à l’amélioration continue de nos opérations, à l’optimisation des revenus et à l’amélioration de l’expérience globale des passagers. Nous sommes convaincus que la technologie d’IA de Fetcherr, capable de fournir des solutions granulaires de tarification à haute fréquence, jouera un rôle essentiel dans la réalisation de ces objectifs», a indiqué l’équipe de la RAM en charge de ce projet.

Lire aussi : Tourisme: pour conquérir le marché US, RAM joue la carte de l’influence

Pour Roy Cohen, PDG et cofondateur de Fetcherr, «la technologie d’IA générative est l’avenir de l’industrie du transport aérien, et nous sommes honorés d’être reconnus par Royal Air Maroc pour notre solution unique de tarification et de gestion des stocks». Le responsable a également mis en exergue l’engagement de son entreprise «à favoriser des avancées significatives dans les revenus et l’infrastructure opérationnelle de la compagnie aérienne et révolutionner ensemble cette industrie».

RAM rejoint ainsi d’autres compagnies internationales, comme Azul Airlines et Virgin Atlantic, basées respectivement au Brésil et au Royaume-Uni, qui collaborent déjà avec la startup fondée en 2019.