Transport aérien: 17 vols programmés cette semaine entre Marrakech et Tel-Aviv

Malgré l’escalade dans le conflit armé entre le Hamas et Israël, deux compagnies aériennes de l’État hébreu ont décidé de maintenir leurs vols desservant la ligne entre Marrakech et Tel-Aviv.

Selon des documents officiels consultés par Le360, les compagnies El Al et Arkia ont programmé 17 vols entre les deux villes au cours de cette semaine, avec 8 arrivées à l’aéroport international Marrakech Ménara contre 9 départs. Ces vols, opérés par des appareils Boeing pour El Al, et des Airbus pour Arkia, vont transporter chacun entre 174 et 239 passagers.

Lire aussi : RAM: les vols en provenance et à destination de Tel Aviv annulés jusqu’au 19 octobre

Du côté marocain rappelons que Royal Air Maroc a suspendu les six vols hebdomadaires reliant Casablanca et Tel-Aviv depuis le déclenchement des hostilités, le 7 octobre dernier. Cette suspension reste en vigueur jusqu’au 19 du mois en cours.