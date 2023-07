Aérien: la compagnie israélienne Arkia Airlines lance une liaison directe entre Essaouira et Tel-Aviv

Un accord de partenariat a été signé ce vendredi 28 juillet à Salé entre l’Office national marocain du tourisme (ONMT), représenté par son directeur général Adel El Fakir, et Arkia Airlines, représentée par son directeur général Gad Tepper. L’accord porte sur «le développement et le renforcement des connexions aériennes entre le Maroc et Israël, ainsi que la promotion du tourisme entre les deux pays», selon un communiqué conjoint.

Avec, à la clé, la mise en place, dès le mois de septembre prochain, d’une ligne directe reliant Tel-Aviv à Essaouira, proposant une offre de 11.000 sièges. Dans le cadre du même accord, Arkia Airlines doublera la capacité de ses deux vols en direction de Marrakech et en provenance de l’aéroport de Tel-Aviv Ben Gourion, pour atteindre les 22.000 sièges. Ainsi,«les trois vols vers le Maroc vont assurer une offre totale de 33.000 sièges, qui sera injectée par Arkia à destination du Royaume», détaille le communiqué.

La cérémonie de signature s’est déroulée en présence du conseiller royal André Azoulay et de plusieurs professionnels du tourisme marocain, dont Hamid Bentahar, président de la Confédération nationale du tourisme.

L’accent a été mis sur les efforts déployés par André Azoulay en faveur de la ville d’Essaouira, qui a connu ces dernières années un bel essor économique et culturel. Le conseiller royal a de son côté vivement remercié l’ONMT et la compagnie Arkia pour avoir «concrétisé un rêve», celui de relier la Cité des alizés et Tel-Aviv via ce premier vol direct.

Pour Adel El Fakir, «ce partenariat s’inscrit dans la dynamique positive enclenchée par l’ONMT à destination du marché israélien». «À fin juin 2023, la progression des arrivées au départ d’Israël est très positive, et nous avons la volonté d’assurer la pérennité de cette dynamique via la multiplication des connexions directes avec les différentes destinations touristiques marocaines».

Pour sa part, le directeur général d’Arkia Airlines s’est dit «enthousiaste à l’idée d’ouvrir la route vers Essaouira au public israélien, qui pourra apprécier la culture, les lieux historiques et les vues spectaculaires de la ville». En guise de conclusion, Gad Tepper a remercié le roi Mohammed VI pour avoir «ouvert les portes du Maroc» ainsi que l’ONMT «pour avoir rendu possible cette liaison et renforcé les relations économiques et culturelles entre les deux pays».

Deuxième compagnie aérienne israélienne après El Al (avec laquelle elle a un croisement de participations), Arkia Airlines opère des vols réguliers en Israël et des vols charters à travers le monde, avec notamment une grande présence sur le marché européen grâce à des prix très agressifs.