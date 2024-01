Transport aérien: en 2023, les aéroports marocains ont établi un nouveau record de trafic avec 27 millions de passagers

Les aéroports du Maroc ont été très actifs au cours de l’année dernière. Ils ont ainsi accueilli 27,091 millions de passagers durant l’année 2023, au départ et à l’arrivée, enregistrant ainsi un nouveau record et réalisant une progression de 32% par rapport à l’année 2022. C’est ce qu’indique l’Office national des aéroports (ONDA) dans un communiqué diffusé ce lundi, relatif au trafic aérien en 2023.

Cette performance est à mettre essentiellement à l’actif du trafic international, qui a crû de 32% par rapport à l’année 2022, dépassant 24,429 millions de passagers accueillis. Tous les faisceaux géographiques ont contribué à cette croissance: l’Europe (+32%), le Moyen-Orient et l’Extrême-Orient (+32%), l’Afrique (+45%) et Amérique du Nord (+28%).

L’ONDA note que cette performance a été favorisée par la création plusieurs nouvelles lignes aériennes internationales desservant les aéroports marocains. C’est notamment le cas pour l’aéroport de Marrakech-Ménara (Bilbao, Doha, Palma de Majorque, Bilbao, Luxembourg, Rennes, Girona, Brest…), celui d’Agadir-Al Massira (Varsovie, Katowice, Copenhagen, Riga, Stockholm, Wroclaw…) et celui de Rabat-Salé (Genève, Catane, Nice, Nantes et Lyon).

D’autres aéroports du Royaume ont plus modérément étoffé leur liste de liaisons aériennes, dont Oujda-Angad (Düsseldorf, Montpellier et Lyon), Fès-Saïss (Nice et Weeze), Tanger-Ibn Battouta (Palma de Majorque, Düsseldorf et Le Caire), Essaouira-Mogador (Gran Canaria, Madrid et Weeze), Nador-Al Aroui (Francfort) Guelmim (Lanzarote).

Une croissance à deux chiffres

La majorité de ces aéroports a enregistré des taux de croissance à deux chiffres par rapport en nombre de passagers par rapport 2022: Marrakech-Ménara (+41%), Rabat-Salé (+38%), Tétouan (+35%), Tanger-Ibn Battouta (+34%), Fès-Saïss (+31%), Agadir-Al Massira (+30%), Nador-Al Aroui (+22%), Oujda-Angad (+10%).

L’aéroport Casablanca-Mohammed V, qui concentre 36% du trafic aérien global, a accueilli plus de 9,79 millions de passagers, en hausse de 28% par rapport à 2022. Toutefois, ce chiffre demeure inférieur à celui enregistré en 2019, année au cours de laquelle il avait dépassé les 10 millions de passagers.

L’ONDA signale enfin que, durant 2023, l’aéroport Nador-El Aroui a franchi, pour la première fois de son histoire le seuil du million de passagers. Quant à l’aéroport Agadir-Al Massira, il a pu dépasser une nouvelle fois le cap des 2 millions de passagers, atteint pour la première fois en 2019.