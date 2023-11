Trafic aérien: mise en service du Terminal 1 de l’aéroport Tanger-Ibn Battouta après les travaux de rénovation

Cette transformation s’inscrit dans le cadre d’un projet global, qualifié de «Quick wins», qui se fixe pour objectif de répondre aux besoins d’évolution du trafic aérien à l’horizon 2027, et ce en attendant la réalisation d’un nouveau terminal prévu pour l’année 2028.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de l’aéroport de Tanger, Mohamed Bahaj, a souligné que le trafic aérien a connu une importante augmentation avec un taux de récupération pré-Covid qui a dépassé les 50%, estimant que l’aéroport prévoit de clôturer l’année 2023 avec un volume de près de 2.800.000 passagers.

Pour accompagner cette hausse de trafic, l’Office national des aéroports (ONDA) a procédé au réaménagement du T1, qui était auparavant dédié aux vols spéciaux, a-t-il expliqué, faisant savoir que le Terminal 2 connaitra également un réaménagement pour parvenir à une augmentation des espaces réservés aux passagers et aux ressources physiques.

Mohamed Bahaj a relevé que l’ONDA a lancé un appel d’offres pour la construction d’un nouveau terminal avec une capacité qui dépasse les 3.500.000 passagers, et ce afin d’accompagner la dynamique de développement que connait la ville du Détroit, soulignant que ce nouveau terminal permettra de répondre à la croissance du trafic à l’horizon 2040 et de construire une nouvelle tour de contrôle, ainsi que divers aménagements extérieurs.

Il est à noter que le projet «Quick wins» comprend également l’extension des capacités d’accueil du T2, en transformant sa zone «Arrivée» en salle d’embarquement. Ce projet sera achevé au cours de l’année 2024.

Il vise en outre la modernisation et le développement des installations aéroportuaires pour se conformer aux exigences en vigueur en termes de sûreté, de sécurité et de qualité des services et accompagner ainsi la hausse du trafic aérien prévue à moyen terme.