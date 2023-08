Aéroport de Tanger Ibn Battouta: construction d’un terminal et d’une tour de contrôle, pour un budget de 800 millions de dirhams

Dans un document de 74 pages, l’Office national des aéroports (ONDA) indique que ce projet vise à doter la plateforme aéroportuaire de Tanger d’infrastructures et d’installations techniques nécessaires afin d’assurer le bon déroulement de l’activité aérienne sur ce site.

Concrètement, cet appel d’offres concerne la construction d’un terminal passagers d’une superficie d’environ 55.000 m². Cet espace disposera d’un hall public qui aura une zone d’accueil, de circulation et d’attente, une desserte des différents modules, des commerces, des services et un espace pour le retrait des billets pour les passagers au départ.

Aussi, une zone d’inspection pour le filtrage avant l’entrée au hall public, permettant le contrôle d’accès de l’ensemble des utilisateurs du terminal, une zone d’enregistrement comprenant les banques d’enregistrement des passagers et de leurs bagages ainsi que les espaces réservés aux files d’attente.

Lire aussi : Lancement de l’extension de l’aéroport de Marrakech, pour un montant de 850 millions de dirhams

Un espace de contrôle de police aux frontières au départ et à l’arrivée, la zone aux postes inspection filtrage (PIF), une salle de débarquement, une zone d’embarquement, une zone de livraison des bagages, une zone de tri des bagages, une zone de contrôle douanier à l’arrivée, ainsi qu’une zone abri pour la livraison des bagages y sont aussi prévus.

Aménagement extérieurs

Les travaux concerneront également les aménagements extérieurs du terminal, notamment l’esplanade du côté ville, et l’esplanade du côté piste, avec des abris d’attente pour passagers, un parking pour voitures d’une capacité de 2300 places, des boxes pour les loueurs de voitures, des circuits officiels, des espaces verts, un dépose-minute et des stationnements réservés aux bus et taxis.

La tour de contrôle, y compris le plafond de la vigie, aura une hauteur de 33 m (R+8). «Cette dernière fera l’objet de validation auprès des autorités compétentes et peut être modifiée si cela s’avère nécessaire», précise l’ONDA.

A noter que le budget prévisionnel maximum pour la réalisation de ces travaux s’élève à 800 millions de dirhams (hors TVA). «Le budget alloué concerne le terminal passagers, la tour de contrôle, et les aménagements extérieurs (voies, parking des véhicules, et dépose-minute) et non pas l’aménagement du parking des avions», souligne l’office.