Trafic aérien: le Maroc vise 25 millions de passagers en 2023, selon le ministre du Transport

Mohamed Abdeljalil, ministre du Transport et de la logistique.

L’avancement du projet de transformation de l’Office national des aéroports (ONDA) en société anonyme a été, vendredi, à l’ordre du jour de la session ordinaire du conseil d’administration de l’office.

Présidée par le ministre du Transport et de la logistique, Mohammed Abdeljalil, cette réunion a été également consacrée à la délibération sur les autres points inscrits à son ordre du jour, notamment le budget modificatif de l’année 2023 et les indicateurs d’activités du 1er semestre 2023, indique un communiqué du ministère du Transport et de la logistique.

Intervenant à cette occasion, M. Abdeljalil a évoqué l’importance de l’ONDA dans le tissu économique du Royaume, mettant en avant l’envergure du projet de sa transformation institutionnelle en une société anonyme, conformément aux dispositions de la loi-cadre n° 50.21, relative à la réforme des établissements et entreprises publics (EEP) à caractère stratégique.

Lire aussi : Grand Format-Le360. Mohamed Abdeljalil: «Le contrat-programme avec le gouvernement renforcera la position de RAM en Afrique»

Il a aussi indiqué que le secteur du transport aérien a connu une reprise tangible au cours de l’année 2022, enregistrant depuis l’ouverture des frontières aériennes, en février 2022, plus de 20,6 millions de voyageurs au niveau du trafic aérien de passagers, avec un taux de récupération de 82% par rapport à l’année 2019.

Et d’ajouter que ce trafic prévoit l’enregistrement de 25 millions de passagers au cours de l’année 2023, soit le même niveau enregistré au cours de l’année 2019.

Hausse de 7% du trafic aérien au 1er semestre 2023

La directrice générale de l’ONDA a indiqué, pour sa part, que le trafic aérien international a enregistré durant le 1er semestre 2023 une hausse de 7% par rapport à la même période de 2019, notant que la connectivité aérienne du Royaume a été renforcée avec la création de 16 nouvelles lignes internationales.

Elle a également souligné que la mise en service de la nouvelle zone arrivée de l’aéroport Mohammed V a joué un rôle important dans l’accompagnement de la croissance du trafic aérien à l’arrivée, et l’amélioration de la qualité de service et du confort des passagers.

Lire aussi : Aérien: la compagnie espagnole Volotea reliera Agadir et Nantes dès décembre prochain

Au cours de cette session, le CA s’est enquis de l’état d’avancement des différents projets d’extension des infrastructures aéroportuaires en cours, à savoir le projet de construction du nouveau terminal de l’aéroport Rabat-Salé, le projet de développement de l’aéroport Tétouan Saniat R’mel, le projet de développement des infrastructures aéronautiques de l’aéroport d’Al Hoceima et le projet de construction et d’aménagement de la zone centrale de l’aéroport Mohammed V.

Cette réunion, poursuit le ministère, a également connu la présentation du projet du budget modificatif de l’exercice 2023, ainsi que le budget d’investissement. Cette modification a été dictée, entre autres, par les nouvelles prévisions du trafic aérien (hausse du trafic passagers de 3% par rapport à 2019).

Concernant le business plan 2023-2030, le conseil d’administration a examiné les principales hypothèses d’activités et les différents scénarios de financement du programme d’investissement.

Au terme de ses travaux, les administrateurs ont félicité l’ensemble des collaborateurs de l’ONDA pour les efforts louables fournis pour dépasser les années de crise et renouer avec la croissance et la performance, avant d’adresser un message de fidélité et de loyauté au roi Mohammed VI, conclut le communiqué.