Tout savoir sur le dispositif été de Royal Air Maroc

Ce programme permettra de desservir 86 destinations internationales à travers l’Afrique, l’Europe, les Amériques, l’Asie et le Moyen-Orient, qui seront réalisées par le biais d’une flotte modernisée de 67 appareils, indique la compagnie nationale dans un communiqué.

Royal Air Maroc desservira ainsi 44 destinations en Europe, avec une présence renforcée dans les pays abritant un grand nombre de Marocains du monde. Elle reliera aussi Casablanca à 29 destinations en Afrique et sept en Amérique (États-Unis, Canada et Brésil) ainsi que six destinations en Asie et Moyen Orient.

L’offre de Royal Air Maroc progresse sur l’ensemble des zones géographiques. Sur le continent européen, plus de 3 millions de sièges sont déployés, correspondant à une progression de 22% par rapport à l’été dernier, ce qui répond aux besoins massifs des Marocains du monde tout en facilitant l’arrivée des touristes européens.

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Sur l’Afrique, ce sont plus de 1,8 million de sièges qui sont injectés, en augmentation de 36%, affirmant le rôle de hub continental de Royal Air Maroc au service des diasporas africaines et des voyageurs d’affaires.

L’offre combinée sur les réseaux Asie et Moyen-Orient dépasse 524.000 sièges, en progression de 16%, grâce notamment au renforcement des liaisons vers la Chine, le Qatar, l’Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis.

Les Amériques connaissent, quant à elles, une hausse de 7% correspondant à 723.000 sièges, consolidant ainsi les liaisons long-courrier stratégiques. Le réseau point à point propose une offre de plus de 890.000 sièges (+37%), grâce à l’ouverture de la base Tétouan.

Le réseau domestique atteint près de 1,2 million de sièges, en amélioration de 18%, traduisant l’effort constant de la compagnie nationale pour renforcer la desserte intérieure et mieux connecter les territoires marocains.

Par ailleurs, la structure horaire Europe de nuit et Afrique de jour, instaurée pendant l’été 2025, est maintenue sur le hub de Casablanca, permettant ainsi d’optimiser les correspondances et d’améliorer significativement l’expérience des passagers.

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Ce dispositif exceptionnel s’appuie sur la modernisation continue de la flotte de Royal Air Maroc qui compte désormais 67 appareils, avec l’arrivée prévue de plusieurs machines au cours de l’été 2026.

«Le dispositif exceptionnel que nous déployons pour la saison estivale 2026 marque une étape majeure dans la trajectoire de développement de Royal Air Maroc. Avec une offre record et une flotte moderne et renforcée, nous affirmons notre rôle de hub stratégique pour le Maroc et au service de nos diasporas à travers le monde», a affirmé Hamid Addou, président directeur général de Royal Air Maroc, cité dans le communiqué.

«Notre priorité reste l’expérience client à chaque étape du voyage, grâce à des appareils plus récents, des correspondances optimisées et une attention constante portée au confort de nos passagers. Ces efforts traduisent notre ambition collective de faire de Royal Air Maroc une compagnie de référence, au service de la mobilité des Marocains du monde et du rayonnement international de notre pays», a-t-il ajouté.

L’ensemble de ces offres est d’ores et déjà accessible à la vente sur le site de Royal Air Maroc, via les centres d’appel de la compagnie, dans ses agences commerciales ainsi que sur le réseau national des agences de voyage, conclut le communiqué.