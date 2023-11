TGV: le constructeur espagnol Talgo cible le marché marocain

Le Maroc envisage de réaliser d’importants investissements dans les infrastructures, y compris dans le transport ferroviaire, dans le cadre des préparatifs de la Coupe du monde 2030. Des appels d’offres devraient être lancés prochainement pour choisir un prestataire international qui déploiera de nouvelles rames pour connecter plusieurs villes du Royaume.

Ce grand chantier ferroviaire aiguise les appétits du constructeur espagnol Talgo, qui souhaite bénéficier de ces juteux contrats afin d’étoffer son carnet de commandes d’ici 2030, d’après le portail La Información qui cite des sources du marché.

Dans un article publié sur le 6 novembre, le média espagnol indique que le fabricant est intéressé par les différents appels d’offres qui seront lancés par l’Office national des chemins de fer (ONCF). D’une valeur de 839 millions d’euros, le premier, «qui sera lancé prochainement», vise l’achat de 120 nouveaux trains d’une vitesse d’environ 200 km par heure, pour les services suburbains et régionaux, qui remplaceront la cinquantaine de trains arrivés en fin de vie.

«Le vainqueur de l’appel d’offres devra installer une usine au Maroc pour construire ces unités avec la main-d’œuvre locale», souligne le média espagnol. A l’en croire, le Maroc prévoit d’allouer un budget global de 12,7 milliards de dirhams pour l’acquisition d’un nouveau matériel roulant jusqu’en 2026, notamment des trains à grande vitesse (TGV).

Surfer sur la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal

«Talgo cherche à mettre en évidence le potentiel important de deux de ses principaux produits: le train à grande vitesse (TGV) AVRIL et le train léger de banlieue et régional EMU, qui peut atteindre 160 kilomètres à l’heure, mais qui n’a pas encore été commercialisé», explique La Información, non sans préciser que ce train a récemment obtenu l’autorisation définitive de circulation en Espagne et attise déjà les convoitises d’opérateurs internationaux qui envisageraient d’effectuer des commandes.

A noter que Talgo pourrait surfer sur la candidature tripartite Maroc-Espagne-Portugal pour le Mondial 2030 pour s’attirer les faveurs des autorités marocaines dans le cadre des engagements d’investissements liés à cette grand-messe du football.

Le protocole d’accord signé le 2 février dernier, lors de la 12ème réunion de haut-niveau entre le Maroc et l’Espagne, qui prévoit notamment la consolidation de la coopération des deux pays en matière de transport, à travers l’échange de bonne pratiques en matière d’innovation ferroviaire, constitue également un grand atout par rapport à ses concurrents.