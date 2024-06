Examen de Baccalauréat: guerre sans relâche contre les fraudeurs

Les services de la DGSN et de la DGST ont arrêté, les 5 et 6 juin, 66 personnes impliqués dans la triche aux examens régionaux unifiés du baccalauréat et saisi du matériel et des équipements électroniques.. DR

Les services de la police dans toutes les régions et provinces du Royaume ont mené de vastes campagnes pour réprimer le phénomène de la triche dans les examens du baccalauréat et faire face aux réseaux qui distribuent des matériels technologiques destinés à être utilisés dans les fraudes.

Ainsi, les services sécuritaires ont interpellé 66 personnes dont six femmes et des mineurs lors des examens de la première année Bac qui se sont déroulés les 5 e 6 juin, rapporte Al Akhbar du lundi 10 juin. Un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) indique que ces opérations ont été exécutées en coordination avec les services de la Direction générale de la surveillance du territoire (DGST).

Cette campagne a permis d’interpeller les suspects en flagrant délit de possession et de distribution des outils et du matériel dans le but de les utiliser dans la fraude aux examens.

Les prévenus sont aussi impliqués dans la divulgation et la publication des questions des examens régionaux unifiés sur les pages des réseaux sociaux. Le communique de la DGSN précise que les perquisitions effectuées dans le cadre de cette affaire ont permis de saisir du matériel et des équipements électroniques destinés à faciliter la fraude. Il s’agit de 56 téléphones portables, 270 cartes de communication sans fil de type VIP, 3.280 batteries pour les faire fonctionner, 240 écouteurs miniatures, trois ordinateurs et 12 appareils de connexion Internet.

La DGSN, relaie Al Akhbar, avait indiqué dans des communiqués qu’elle avait publiés il y a quelque semaines que ses services avaient démantelé des réseaux spécialisés dans la distribution des matériels de triche dans les examens certifiants, scolaires et universitaires.

Ces opérations ont permis de saisir des appareils de contrebande comme des écouteurs miniatures, des appareils de communication sans fil, des batteries, des téléphones portables et d’autres appareils sophistiqués qui étaient destinés à être distribués dans plusieurs villes et particulièrement aux abords des établissements scolaires.

Après avoir été soumis à des enquêtes préliminaires, des dizaines d’individus impliqués dans ces opérations ont été déférés devant la justice pour répondre de leurs actes, conclut le communiqué de la DGSN.