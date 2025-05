Textile-habillement: Anass El Ansari reconduit à la tête de l’Amith

De g à d: Aladdine El Bahraoui et Anass El Ansari, respectivement vice-président et président de l’Amith.

Sans surprise, Anass El Ansari a été reconduit à la tête de l’Amith, en binôme avec Aladdine El Bahraoui, désigné comme nouveau vice-président, en remplacement de Omar Sajid.

«Initialement réticent à briguer un second mandat en raison de ses responsabilités professionnelles et personnelles, Anass El Ansari a accepté de poursuivre sa mission, encouragé par les membres de l’association, les partenaires institutionnels et les acteurs clés du secteur, afin de capitaliser sur les acquis et d’assurer la continuité du plan de développement ambitieux lancé en 2022», souligne l’Amith dans un communiqué.

Lire aussi : Textile: l’Amith conteste l’organisation à Casablanca d’un salon favorisant l’importation de produits finis

Durant son premier mandat, poursuit la même source, l’AMITH a connu une transformation en profondeur marquée par la restructuration de sa gouvernance et l’amélioration de sa situation financière, le renforcement de ses partenariats institutionnels et internationaux (EURATEX, GTEX/MENATEX, SIPPO, IAF, ITMF, ATP, SWISS TEXTILE, CGEM et Institutions Nationales...), la relance des investissements dans l’amont textile, la durabilité et l’économie circulaire.

Le communiqué de l’Amith évoque également le passage du secteur de 200 mille emplois déclarés en 2022 à 235 mille emplois en 2025, soit la création de 35.000 nouveaux emplois déclarés.

Le nouveau mandat 2025-2028 s’inscrit dans une logique de consolidation, mettant l’accent sur le renforcement des services destinés aux membres au niveau régional (Casablanca, Tanger, Fès et Rabat), la poursuite de la stratégie d’internationalisation du textile marocain à travers les missions B2B et les pavillons marocains dans les salons de renommée internationale, la restructuration des deux institutions de formation (ESITH et CMA) pour en faire de véritables centres d’excellence.