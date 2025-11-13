Reprise des vols entre le Maroc et Israël: ce que l’on sait

Un Airbus A321LR de la compagnie israëlienne Arkia qui assurait le vol Tel Aviv-Marrakech.

Selon le site Israel National News, citant la chaîne Channel 12, le Maroc autoriserait à nouveau l’entrée de ressortissants israéliens dès ce jeudi 13 novembre. Il deviendrait ainsi le premier pays musulman à rouvrir ses liaisons aériennes avec Israël depuis le déclenchement de la guerre à Gaza.

Le 7 novembre dernier, la même chaîne israélienne a révélé qu’un entretien téléphonique aurait récemment eu lieu entre le ministre israélien des Transports et son homologue marocain, en présence de hauts responsables des deux pays. Les discussions auraient porté sur la reprise imminente des vols directs.

Plusieurs journalistes israéliens ont relayé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

«Pour la première fois depuis le 7 octobre, le Maroc autorisera les Israéliens à s’y rendre et les vols vers le Maroc reprendront dès demain», a écrit Zvika Klein, rédacteur du Jerusalem Post, sur X.

🚨 BREAKING: For the first time since October 7, Morocco will allow Israelis to visit and flights to Morocco resume starting tomorrow. 🇮🇱✈️🇲🇦 — Zvika Klein צביקה קליין (@ZvikaKlein) November 12, 2025

De son côté, Jonathan Serero, journaliste israélien, a annoncé que «Les vols directs entre Israël et le Maroc vont reprendre dès demain».

🔴 ISRAEL EN GUERRE: Les vols directs entre Israël et le Maroc vont REPRENDRE DÈS DEMAIN!! 🙏🇮🇱🇲🇦 — Jonathan Serero (@sererojonathan) November 12, 2025

À l’heure où nous publions ces lignes, aucune annonce officielle n’a encore été faite ni par les autorités marocaines et israéliennes ni par les compagnies aériennes concernées. Sur les sites de Royal Air Maroc et El Al, l’option «vol vers Israël» apparaît bien, mais aucune offre concrète n’est visible pour cette semaine. Pas de vols prévus non plus du côté de la compagnie Arkia, qui assurait auparavant la route entre Marrakech et Tel-Aviv.

Contactée par Le360, une source au sein de Royal Air Maroc assure qu’«aucun vol n’est programmé dans l’immédiat», sans exclure le scénario d’une reprise de vols entre les deux pays.

Les liaisons aériennes entre le Maroc et Israël avaient été suspendues après le 7 octobre 2023, à la suite du déclenchement du conflit à Gaza.

Au lendemain de la reprise des relations diplomatiques avec Israël en décembre 2020, le Maroc a ouvert des lignes aériennes reliant Tel-Aviv à plusieurs villes marocaines, dont Casablanca, Marrakech et Essaouira.